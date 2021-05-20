Украинские звезды массово хвастаются яркими вышиванками (фото)

Собрали для вас яркую подборку

Украинские знаменитости поздравили поклонников с Днем вышиванки и продемонстрировали, какие наряды выбрали для празднования. Так, кто-то отдал предпочтение классическому стилю, кто-то же примерял вышиванку яркого цвета.

Собрали для вас яркую подборку с самыми эффектными образами украинских звезд.

Украинская певица, «Холостячка» Злата Огневич эксклюзивно показала свою коллекцию вышиванок.

Как призналась исполнительница, она обожает расшитые рубашки с детства. Сейчас коллекция Златы насчитывает четыре вышиванки. Огневич поделилась, что все началось с того, что она приобрела себе старинную вышивку с Полтавщины.

«Моя коллекция появилась случайно. Все началось с вышиванки, ей более 100 лет. Она с Полтавщины и она была первой вышиванкой, которую я купила на свои заработанные студенческие деньги и пела в ней в киевской филармонии», — отметила артистка.

Певица Камалия с супругом и детьми позировали в красивых национальных образах. Артистка примеряла платье-вышиванку, ее муж выбрал наряд в традиционных бело-красных тонах, а детки были в эффектных национальных костюмах красного и синего цветов.

Певец Тарас Тополя отдал предпочтение классическому варианту вышиванки с ярким орнаментом в области шеи и на рукавах.

Исполнительница Ирина Федишин появилась в нарядной вышиванке с объемными рукавами, скомбинировав ее с пиджаком красного цвета и джинсами.

Актриса Ольга Сумская ко Дню вышиванки похвасталась своей уникальной коллекцией вышиванок.

Звезду по праву можно назвать обладательницей самой большой коллекции вышиванок среди знаменитостей. Это и не удивительно. У Сумской целый отдельный шкаф выделен для вышитых нарядов и это лишь половина коллекции артистки.

Так, в шкафу Ольги присутствуют два невероятно красивых платья, дизайн которых она разработала лично. Дебютная коллекция от Ольги Сумской под названием RIDNA увидела свет в 2020 и была приурочена к 120-летию всемирно известной украинской художницы Екатерины Билокур.