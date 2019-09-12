Оля Полякова показала мужа (фото)

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instagram.com/polyakovamusic

На своей официальной странице в инстаграм Оля Полякова опубликовала архивное фото с любимым

В заметке звезда призналась, что отмечает 15 лет супружеской жизни с Вадимом Поляковым. Кроме этого, артистка рассказала, какими чертами характера обладает ее избранник и даже открыла секрет своей крепкой семьи.

«15! Не могу поверить, что кто-то меня выдержал столько времени! Это мог только ты! Терпеливый, добрый, сильный, поддерживает, верит в меня, в нас, в нашу семью! Ты мой тыл, моя опора! Ты всегда на моей стороне! Спасибо за детей, они похожи на тебя и это прекрасно! Нет никаких секретов семейной жизни, кроме любви, понимания и поддержки! Спасибо!» – написала Оля Полякова.

Также исполнительница опубликовала парочку фото и видео с празднования. Полякова лаконично отметила - «Едем в ресторан».

Далее последовали фото с бокалами шампанского. И конечно же, в компании с супругом. При этом для празднования 15-летия свадьбы Полякова выбрала мини-платье черно-белой расцветки в духе Chanel. Свой образ она дополнила украшениями. Волосы завиты в крупные локоны.

«Я сейчас нахожусь на праздновании 15-летия моей свадьбы. Я если честно, не могу поверить, как я этого добилась, как достигла», - комментирует одно из видео Полякова.