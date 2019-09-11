Опубликованы фотографии восхода солнца в волынском заповеднике



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facebook.com/npptsuman

Опубликовали фотографии утренней Цуманской пущи и реки Путиловка, которая протекает в заповеднике

Об этом говорится в заметке на странице заповедника в Facebook.

«Пуща просыпается ... Восход, туман, цапли и паутины на водохранилище реки Путиловка, которая протекает в Киверцевском НПП «Цуманская пуща».

«Цуманская Пуща» - национальный природный парк в Украине. Расположен в пределах Киверцовского района Волынской области, на территории одноименного лесного массива вблизи пгт Цумань, в междуречье Стырь и Горынь. Парк занимает 43% относительно всей площади «Цуманской пуще».

Территория парка характеризуется многообразием видов ландшафтов и местностей, представителей флоры и фауны.

Парк создан на базе водно-болотных угодий и лесных массивов Киверцовского района, на крайний пределы Украинского Полесья, который расположен в междуречье Стырь и Горынь. Это оригинальный природный комплекс, который сформировался на более богатых, чем на севере Полесья почвах.

Сейчас это леса дубовых и сосново-дубовых лесов, которые образуют своеобразный комплекс с болотами различных типов и участками лук по водотоках, чорновильшнякамы, поймами рек.

Этот природный комплекс сохраняет чрезвычайно богатое биоразнообразие, здесь имеются редкие виды растений и животных, а болота поражают своеобразной флорой и фауной.

Долгое время эти природные комплексы и их биоразнообразия оставались недостаточно изучены.





Джерело: volynpost.com