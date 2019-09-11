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    Фото

    Опубликованы фотографии восхода солнца в волынском заповеднике

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    Опубликованы фотографии восхода солнца в волынском заповеднике
    facebook.com/npptsuman

    Опубликовали фотографии утренней Цуманской пущи и реки Путиловка, которая протекает в заповеднике

    Об этом говорится в заметке на странице заповедника в Facebook.

    «Пуща просыпается ... Восход, туман, цапли и паутины на водохранилище реки Путиловка, которая протекает в Киверцевском НПП «Цуманская пуща».

    «Цуманская Пуща» - национальный природный парк в Украине. Расположен в пределах Киверцовского района Волынской области, на территории одноименного лесного массива вблизи пгт Цумань, в междуречье Стырь и Горынь. Парк занимает 43% относительно всей площади «Цуманской пуще».

    Территория парка характеризуется многообразием видов ландшафтов и местностей, представителей флоры и фауны.

    Парк создан на базе водно-болотных угодий и лесных массивов Киверцовского района, на крайний пределы Украинского Полесья, который расположен в междуречье Стырь и Горынь. Это оригинальный природный комплекс, который сформировался на более богатых, чем на севере Полесья почвах. 

    Сейчас это леса дубовых и сосново-дубовых лесов, которые образуют своеобразный комплекс с болотами различных типов и участками лук по водотоках, чорновильшнякамы, поймами рек.

    Этот природный комплекс сохраняет чрезвычайно богатое биоразнообразие, здесь имеются редкие виды растений и животных, а болота поражают своеобразной флорой и фауной. 

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    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman
    facebook.com/npptsuman

    Долгое время эти природные комплексы и их биоразнообразия оставались недостаточно изучены.


    Джерело: volynpost.com

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