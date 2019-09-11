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    Фото

    Надежда Савченко отметилась выходкой в Раде (фото)

    • Розсилка
    Надежда Савченко отметилась выходкой в Раде (фото)
    facebook.com/Savchenko.Nadiia

    Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко оскандалилась своим поведением в парламенте

    Так, бывшая народная избранница пришла в здание ВР, разулась и закинула грязные ноги на стол. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

    «Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель», – подписал он фото.

    1568185549_savchenko
    facebook.com/yan.dobronosov

    На опубликованном снимке видны грязные ноги Савченко. Их она закинула на стол, на котором стоит пластиковый стакан с водой, а рядом - пачка сигарет.

    1568185581_19
    facebook.com/yan.dobronosov

    Интернет-пользователи были в ужасе от такого поведения и сразу же разразились гневными комментариями. «Она что на автостанции?», «Что Савченко делает сейчас в Раде?», «Честер, так честер», «На столе в стакане водка?», «Сегодня она официально встала на учет на биржу труда. С характером девушка», «Надя подыскивает работу», – прокомментировали пользователи.

    Джерело: apostrophe.ua

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