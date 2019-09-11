Охота на пингвина и енот в машине: лучшее фото дикой природы 2019 года



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theguardian.com

Престижный конкурс Wildlife Photographer of the Year показал 15 снимков-фаворитов, которые могут претендовать на награду в этом году

Конкурс Wildlife Photographer of the Year был основан лондонским Музеем естественной истории. На первый конкурс в 1964 году были поданы всего 600 заявок. В этом же году поступили 48 тысяч заявок из 100 стран.

Победителей объявят 15 октября, а уже 18 октября в Музее естественной истории состоится выставка снимков.

За фото, изображающим самку дикого енота в брошенном Ford Pinto 1970-х годов, фотограф Джейсон Бэнтл охотился несколько дней. Самка устроила пятерых малышей на заднем сидении, выходила за едой только ночью, но канадский фотограф дождался шанса сделать уникальный кадр.

Фотограф из Швейцарии Мишель Рогго делал фотографии подводного мира по всему миру, однако никогда не нырял на ближайшем к его дому озере Невшатель. Оказалось, что там «бесконечные подводные джунгли».

Кровавые отпечатки ладоней возле шкур гремучих змей были сняты в Свитуотере в Техасе. Змей выгоняют бензином из их зимних нор, доставляют на четырехдневный фестиваль, бросают в ямы, а участники фестиваля убивают их и сдирают с них кожу. Фотограф Джо-Энн МакАртур отметила, что на фестивале считают, что таким образом регулируют популяцию гремучих змей, которые угрожают людям и скоту.

Фото серого кита, тянущегося к руке туриста, было снято в бухте Сан-Игнасио. Там много лет существует питомник и заповедник для китов. А они активно контактируют с отдыхающими и даже подставляют головы, чтобы им почесали макушку.

Джерело: theguardian.com