Теракт 11 сентября: ужасающие фото трагедии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

nv.ua

11 сентября 2001 года члены террористической организации Аль-Каида захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них врезались в башни нью-йоркского Всемирного торгового центра

Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке является одним из самых кровавых преступлений против человечества в современной истории. В результате атаки террористов в башни Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек.

Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов-смертников в количестве 19 человек захватили четыре пассажирских авиалайнера, которые принадлежали двум крупным авиаперевозчикам США. Самолет Боинг 767-200 в 8:46 по местному времени врезался в северную сторону северной башни Всемирного торгового центра (ВТЦ-1) на уровне 94-98 этажей.

Самолет Боинг 767-200 (рейс 175 United Airlines) в 9:02 врезался в южную сторону Южной башни (ВТЦ-2) приблизительно на уровне 78-85 этажа.

Самолет Боинг 757–200 (рейс 77 American Airlines) в 9:37 врезался в здание Пентагона.

Самолет Боинг 757–200 (рейс 93 United Airlines) в 10:03 упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, рядом с городом Шенксвилл. Предположительно, падение произошло в результате борьбы, которая стала следствием попытки пассажиров и членов экипажа вернуть контроль над самолетом. Считается, что целью террористов было здание Капитолия.

В результате происшедшего Южная башня (ВТЦ-2) обрушилась приблизительно в 9:56 после пожара, длившегося 56 минут. Северная башня (ВТЦ-1) упала в 10:28 после пожара, длившегося 102 минуты.

Очистка территории от обломков зданий продолжалось вплоть до мая 2002 года, Пентагон был отремонтирован в течение года после теракта.

Сразу после атак ФБР начало самое большое уголовное расследование за всю историю США. Довольно быстро спецагенты идентифицировали 19 угонщиков авиалайнеров. Главного подозреваемого в организации нападений - Халида Шейха Мохаммедта и четырех его сообщников арестовали в Пакистане в 2002-2003 годах.

Сейчас они находятся на военной базе Гуантанамо на Кубе. 30 августа 2019 года Военный судья США установил, что судебный процесс над предполагаемыми организаторами атак начнется 11 января 2021 года.

Джерело: nv.ua