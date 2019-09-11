Солистка популярной группы Кazka взбудоражила сеть своими провокационными снимками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kazka.band

На фото исполнительница позирует с ярким вызывающим макияжем и на одном из снимков демонстрирует свою пышную грудь

27-летняя Александра Зарицкая часто делится со своими поклонниками собственными фото на странице в Instagram.

На этот раз исполнительница решила продемонстрировать откровенные фото, на которых она позирует обнаженной.

На фотографиях Александра лежит в ванной без одежды, демонстрируя на камеру свою грудь и роковой макияж.

«Сегодня хочется быть настоящей, соблазнительной, смелой», — подписала снимки исполнительница.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от фото певицы в таком смелом образе.

«Очень сексуальная и красивая», «Какая горячая», «Да кто блин моется в душе в губной помаде и в макияже?», «Казка повзрослела?», «Не святая», «Капец, могла бы сразу голой, ну а что», — пишут люди.

Джерело: tsn.ua