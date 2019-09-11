Солистка популярной группы Кazka взбудоражила сеть своими провокационными снимками
На фото исполнительница позирует с ярким вызывающим макияжем и на одном из снимков демонстрирует свою пышную грудь
27-летняя Александра Зарицкая часто делится со своими поклонниками собственными фото на странице в Instagram.
На этот раз исполнительница решила продемонстрировать откровенные фото, на которых она позирует обнаженной.
На фотографиях Александра лежит в ванной без одежды, демонстрируя на камеру свою грудь и роковой макияж.
«Сегодня хочется быть настоящей, соблазнительной, смелой», — подписала снимки исполнительница.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от фото певицы в таком смелом образе.
«Очень сексуальная и красивая», «Какая горячая», «Да кто блин моется в душе в губной помаде и в макияже?», «Казка повзрослела?», «Не святая», «Капец, могла бы сразу голой, ну а что», — пишут люди.
Джерело: tsn.ua