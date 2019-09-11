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    Фото

    Солистка популярной группы Кazka взбудоражила сеть своими провокационными снимками

    • Розсилка
    Солистка популярной группы Кazka взбудоражила сеть своими провокационными снимками
    instagram.com/kazka.band

    На фото исполнительница позирует с ярким вызывающим макияжем и на одном из снимков демонстрирует свою пышную грудь

    27-летняя Александра Зарицкая часто делится со своими поклонниками собственными фото на странице в Instagram. 

    На этот раз исполнительница решила продемонстрировать откровенные фото, на которых она позирует обнаженной.

    На фотографиях Александра лежит в ванной без одежды, демонстрируя на камеру свою грудь и роковой макияж.

    «Сегодня хочется быть настоящей, соблазнительной, смелой», — подписала снимки исполнительница.

    Отметим, что поклонники пришли в восторг от фото певицы в таком смелом образе.

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    instagram.com/kazka.band
    instagram.com/kazka.band
    instagram.com/kazka.band
    instagram.com/kazka.band
    instagram.com/kazka.band
    instagram.com/kazka.band
    instagram.com/kazka.band
    instagram.com/kazka.band

    «Очень сексуальная и красивая», «Какая горячая», «Да кто блин моется в душе в губной помаде и в макияже?», «Казка повзрослела?», «Не святая», «Капец, могла бы сразу голой, ну а что», — пишут люди.

    Джерело: tsn.ua

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