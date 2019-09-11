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    Охотница, убивающая диких животных, получает тысячи угроз в сети

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    Охотница, убивающая диких животных, получает тысячи угроз в сети
    instagram.com/kate_small_outdoors

    На снимках Кейт улыбается на фоне туш самых разных убитых ею животных, от медведей до лосей

    Кейт Смолл — 29-летняя медсестра из Бойсе (Айдахо) — получает онлайн тысячи угроз из-за своего хобби — охоты на диких животных. У женщины более 27 тыс. подписчиков на Instagram, с которыми она регулярно делится фото своей добычи.

    По словам Смолл, она начала охотиться вместе со своим отчимом еще 10 лет назад. Женщина говорит, что любит в охоте абсолютно все: от самого процесса до разделывания зверя.

    Она уверяет, что убивает животных исключительно ради пропитания или контроля популяции, никогда не делая этого ради развлечения и не нарушая своим хобби никаких законов.

    «Я люблю знать, откуда моя еда, и трудиться ради того, чтобы ее получить. — рассказывает Смолл — Я люблю обеспечивать свою семью органической и полезной пищей. К тому же, такой образ жизни — источник невероятных воспоминаний для меня, моих друзей и родных».

    Тем не менее, увлечение женщины по нраву далеко не всем, и дело нередко доходит до угроз — не только в ее адрес, но и в адрес ее собак или годовалой дочери.

    «Я получала тысячи угроз — утверждает Смолл — Люди говорят такое, чего и злейшему врагу не пожелаешь. Многие обещают изнасиловать и убить мою дочь. Помню, один человек писал: «Я положу твоего ребенка в блендер и буду слушать, как она кричит». 

    «Чаще всего я пытаюсь просто объяснить, почему я делаю то, что делаю, но иногда сарказм берет надо мной верх. Я стараюсь смеяться над угрозами. В конце концов, если вы угрожаете кому-то, кто охотится на хищников, то вы вряд ли семи пядей во лбу».

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    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors
    instagram.com/kate_small_outdoors

    Смолл охотится вместе со своим женихом, но в будущем хочет приучить к этому и дочь, Финли, а публикуя фото своей добычи в соцсетях надеется приобщить к охоте других женщин — показав, что это «не только мужской спорт».


    Джерело: usa.one

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