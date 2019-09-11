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    Новый iPhone 11: мемы и смешные фотожабы

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    Новый iPhone 11: мемы и смешные фотожабы
    iPhone 11 Pro

    В соцсетях шутят, что скоро камеры заполонят всю заднюю панель смартфона Apple

    В Купертино американская компания Apple презентовала новое поколение айфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro, которые заменят предыдущую линейку смартфонов XS. О них подробнов в материале Apple показала три iPhone 11 и Watch 5: главное.

    iPhone 11 имеет экран 6,1 дюйма, две камеры, снимающие в широком и ультрашироким форматах, ночной режим съемки, видео 4К в 60 кадров в секунду и самый быстрый процессор среди смартфонов (по крайней мере, так обещают). Стоимость - 699 $.

    iPhone 11 Pro имеют 2 модели, как и их предшественник - Xs. Обычный iPhone Pro оснастили тремя камерами, экраном в 5.8 дюйма, новой батареей, которая работает на 4:00 дольше предыдущих версий и сверхмощным процессором. iPhone Pro Max имеет все то же самое, только экран у него больше - 6,5 дюймов.

    Цена: iPhone 11 Pro - от 999 $, iPhone 11 Pro Max - от 1099 $.

    Аналитики не предвещали этой линейке ничего хорошего, и их предсказание сбылось: пользователи соцсетей, следившие за трансляцией презентации, больше иронизировали над гаджетами, чем восхищались. 

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    Новый iPhone 11: мемы и смешные фотожабы
    Новый iPhone 11: мемы и смешные фотожабы
    Новый iPhone 11: мемы и смешные фотожабы
    Новый iPhone 11: мемы и смешные фотожабы
    Новый iPhone 11: мемы и смешные фотожабы
    Новый iPhone 11: мемы и смешные фотожабы
    Новый iPhone 11: мемы и смешные фотожабы
    Новый iPhone 11: мемы и смешные фотожабы
    Новый iPhone 11: мемы и смешные фотожабы
    Новый iPhone 11: мемы и смешные фотожабы

    В частности, досталось новому дизайну камеры, который еще до премьеры заклеймили «уродливым»: его сравнивали с кокосом, бритвой, пауком и даже варочной плитой.

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