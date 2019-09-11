Моника Беллуччи восхищает пышной грудью



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instagram.com/monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи в свои 54 года выглядит столь роскошно, что может позволить себе любые наряды, а также участие в откровенных съемках

За последнее время Моника Беллуччи показала сразу несколько подобных кампаний, снявшись полуобнаженной для изданий Madame Figaro и Vanity Fair. Фото из них она продолжает постить до сих пор.

На ее странице появился снимок, где итальянская звезда предстала в соблазнительном черном платье со спущенными плечами и глубоким декольте. Такой наряд отлично подчеркнул ее стройную фигуру и пышную грудь. Волосы красавицы свободно спадают по плечам, а на лице нанесен легкий макияж в золотистых оттенках. Из аксессуаров Моника оставила только тонкий браслет от своего любимого бренда Cartier.

Поклонники, которые обожают все фото Беллуччи, такой горячий кадр пропустить не могли. Они начали бурно обсуждать, что выглядит знаменитость просто потрясающе, и ее реальный возраст угадать просто невозможно.

Напомним, в последнее время Моника посещает много светских ивентов. Так, недавно она блистала на Венецианском кинофестивале, позже посетила французский L'Etrange в Forum Des Image. Там был устроен спецпоказ фильма «Необратимость», где она сыграла одну из главных ролей. Режиссер картины пояснил, что решил представить новую версию фильма, чтобы зрителям стала понятна хронология. Как известно, в оригинале действия разворачиваются в обратном порядке, и некоторые нюансы оставались неясны.

Джерело: rbc.ua