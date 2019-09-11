Брежнева удивила поклонников: стильная и сексуальная



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Известная певица Вера Брежнева опубликовала новое фото на своей странице в популярной социальной сети

Известная украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева очаровала стильным кадром, на котором она продемонстрировала точеную фигуру.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует за рулем мотороллера, выставив одну стройную ножку.

instagram.com/ververa

В кадре Брежнева предстала в черном платье, подчеркивающем ее идеальную фигуру.

Дополнила образ экс - «виагра» стильной сумочкой с анималистическим принтом, солнцезащитными очками и черными минималистичными босоножками.

«Поехали кататься», - подписала снимок Брежнева.





Джерело: podrobnosti.ua