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    Брежнева удивила поклонников: стильная и сексуальная

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    Брежнева удивила поклонников: стильная и сексуальная
    fakty.ua

    Известная певица Вера Брежнева опубликовала новое фото на своей странице в популярной социальной сети

    Известная украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева очаровала стильным кадром, на котором она продемонстрировала точеную фигуру.

    Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует за рулем мотороллера, выставив одну стройную ножку. 

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    instagram.com/ververa

    В кадре Брежнева предстала в черном платье, подчеркивающем ее идеальную фигуру. 

    Дополнила образ экс - «виагра» стильной сумочкой с анималистическим принтом, солнцезащитными очками и черными минималистичными босоножками. 

    «Поехали кататься», - подписала снимок Брежнева.


    Джерело: podrobnosti.ua

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