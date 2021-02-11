Скандал с Кароль не научил. Полякова назвала Камалию «здоровой» и с «толстыми ногами»

Артистка на этот раз оценила другую звездную коллегу

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно назвала Тину Кароль «плакальщицей на похоронах», на этот раз дала оценку другой звездной коллеге.

Так, под обстрел исполнительницы теперь неожиданно попала певица Камалия. Во время прошлого выпуска одного из развлекательных шоу, когда звездные судьи обсуждали героя на сцене, один из членов жюри Дзидзьо предложил кандидатуру Камалии.

Полякова решительно ему возразила и объяснила, почему это никак не может быть знаменитая блондинка:

«Камалия? Да ну, он здоровая, сиськастая, с ногами здоровыми, толстыми ... Посмотри на эту!», - сказала Полякова.

Сама же Камалия на такую оценку своей внешности коллегой пока никак не отреагировала.

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