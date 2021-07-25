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    Onuka рассказала, как ее жестоко оскорблял бывший парень (видео)

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    Украинская певица Ната Жижченко - Onuka рассказала, как ее жестоко оскорблял бывший парень (видео)
    Украинская певица Ната Жижченко

    Звезда поделилась неожиданными откровениями

    Украинская певица Ната Жижченко, выступающая под псевдонимом Onuka, в откровенном интервью Маше Ефросининой рассказала о том, как ее оскорблял любимый человек.

    Телеведущая попросила певицу вспомнить самые обидные слова в ее адрес. Жижченко рассказала, что человек, с которым она состояла в романтических отношениях, назвал ее «с*укой беспородной».

    «Прямо цитату сказать? С*ка беспородная. Это не от незнакомого человека. Это от человека в отношениях. Наверное, это первым выстрелило, потому что не прошло. Наверное, я все еще помню», - поделилась Наталья.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес телеведущая
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    Onuka рассказала, как ее жестоко оскорблял бывший парень (видео)