Onuka рассказала, как ее жестоко оскорблял бывший парень (видео)

Звезда поделилась неожиданными откровениями

Украинская певица Ната Жижченко, выступающая под псевдонимом Onuka, в откровенном интервью Маше Ефросининой рассказала о том, как ее оскорблял любимый человек.

Телеведущая попросила певицу вспомнить самые обидные слова в ее адрес. Жижченко рассказала, что человек, с которым она состояла в романтических отношениях, назвал ее «с*укой беспородной».

«Прямо цитату сказать? С*ка беспородная. Это не от незнакомого человека. Это от человека в отношениях. Наверное, это первым выстрелило, потому что не прошло. Наверное, я все еще помню», - поделилась Наталья.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.