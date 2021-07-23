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    Ирина Билык призналась, сколько зарабатывает ее пятилетний сын (фото)

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    Певица Ирина Билык вместе с сыном - Ирина Билык призналась, сколько зарабатывает ее пятилетний сын (фото)
    Певица Ирина Билык вместе с сыном
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Мальчику заплатили гонорар за рекламу

    Украинская певица Ирина Билык, которая недавно показала подросших сыновей в семейной фотосессии, похвасталась достижением младшего сына Табриз.

    В сторис своей страницы в Instagram звездная мама поделилась, что мальчик получил свой первый гонорар. За съемку в рекламе ему заплатили тысячу гривен. Также Билык сообщила, на что Табриз потратил свои честно заработанные деньги. Он купил игрушки и вкусности.

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    Ирина Билык призналась, сколько зарабатывает ее пятилетний сын (фото)
    Ирина Билык призналась, сколько зарабатывает ее пятилетний сын (фото)
    Ирина Билык призналась, сколько зарабатывает ее пятилетний сын (фото)
    Ирина Билык призналась, сколько зарабатывает ее пятилетний сын (фото)
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Отметим, что пост в своем фотоблоге Ирина перерепостила со страницы бывшего мужа, фотографа Аслана Ахмадова. Как известно Табриз является сыном Ирины и Аслана и родился от суррогатной матери. Судя по сторис, экс-супруги остались в хороших дружеских отношениях и продолжают общаться ради сына.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: знаменитости дети звезд певица шоу-бизнес Ирина Билык
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    Ирина Билык призналась, сколько зарабатывает ее пятилетний сын (фото)