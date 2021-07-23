Ирина Билык призналась, сколько зарабатывает ее пятилетний сын (фото)

Мальчику заплатили гонорар за рекламу

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно показала подросших сыновей в семейной фотосессии, похвасталась достижением младшего сына Табриз.

В сторис своей страницы в Instagram звездная мама поделилась, что мальчик получил свой первый гонорар. За съемку в рекламе ему заплатили тысячу гривен. Также Билык сообщила, на что Табриз потратил свои честно заработанные деньги. Он купил игрушки и вкусности.

Отметим, что пост в своем фотоблоге Ирина перерепостила со страницы бывшего мужа, фотографа Аслана Ахмадова. Как известно Табриз является сыном Ирины и Аслана и родился от суррогатной матери. Судя по сторис, экс-супруги остались в хороших дружеских отношениях и продолжают общаться ради сына.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.