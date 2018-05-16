Опубликован трейлер фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

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«Миссия невыполнима: Последствия»

Картина обещает множество зрелищных сцен с трюками

В сети появился первый трейлер нового экшена «Миссия невыполнима: Последствия». На этот раз Том Круз в роли Итана Ханта борется с врагами, объединившись с новыми союзниками. Главным источником зла на этот раз станет группировка, которая намерена дестабилизировать ситуацию в мире, путем череды революций в разных странах, пишет «Главком».

Премьера новой части «Миссии невыполнимой» состоится в июле. Ее режиссером выступил Кристофер МакКуорри. А главные роли вместе с Крузом исполнили Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл и Саймон Пегг.

Кавилл, известный по роли Супермена, одновременно снимался в «Миссии» и в «Лиге справедливости». Студия Paramount не разрешила актеру сбривать усы до окончания съемок, поэтому в «Лиге справедливости» Кавилл играл усатого Супермена. Усы убрали на этапе постпродакшена.