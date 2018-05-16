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    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы

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    Меган Фокс
    Меган Фокс

    Одна из самых привлекательных актрис современности празднует 32-летие

    Модель и актриса Меган Дениз Фокс родилась 16 мая 1986 года в городе Роквуд, штат Теннеси, сообщает «Главком».

    Меган дебютировала в кино в 2001 году, еще в школьные годы. Впервые 15-летняя красотка появилась в фильме «Каникулы на Солнце» с участием Мэри-Кейт и Эшли Олсен. В последующие два года она снялась в эпизодах сериалов «Все лучшее в тебе» и «Два с половиной человека».

    Настоящая известность к ней пришла в 2007 году. Тогда она получила роль Микаэлы Бейнс в кассовом фильме Майкла Бэя «Трансформеры» вместе с Шая ЛаБафом. Меган не скрывала, что роль досталась ей благодаря прекрасным внешним данным и хорошей рекламе ее форм на обложках мужских журналов. Через полгода после премьеры журнал FHM признал ее самой сексуальной женщиной планеты, а канал MTV удостоил ее премии «Прорыв года».

    Сиквел «Трансформеры. Месть падших» увидел свет в 2009 году. Позже Меган Фокс появилась в фильме ужасов «Тело Дженнифер». За эту роль Фокс была отмечена премией «Выбор тинейджеров» (Teen Choice Awards) в номинациях «Лучшая актриса жанра ужасы/триллер» и «Красивая девушка».

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    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы
    День рождения Меган Фокс: соблазнительные фотосессии актрисы

    В 2014 году на экраны вышел фильм «Черепашки-ниндзя», в котором Меган сыграла роль Эйприл О’Нил. Фильм был разгромлен критиками, но собрал хорошую кассу, поэтому было анонсировано продолжение. Вторая часть вышла летом 2016 года.

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