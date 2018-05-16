Закулисье киноиндустрии: 20 редких фотографий со съемочных площадок
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Снимки, которые помогут приоткрыть тайну съемочного процесса
Смотреть кино - занятие увлекательное и интересное.
Но при этом увидеть то, что происходит на съёмочной площадке и не попадает в кадр, не менее интересно.
К счастью, иногда фанатам все же удается увидеть редкие кадры, которые были сделаны на съемочной площадке, но не для широкой аудитории, а для личного архива.
В этом обзоре собраны фотографии, которые дают возможность увидеть, что происходило за кадром популярных иностранных фильмов.
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Джерело: Культурология