Закулисье киноиндустрии: 20 редких фотографий со съемочных площадок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Снимки, которые помогут приоткрыть тайну съемочного процесса



Смотреть кино - занятие увлекательное и интересное.

Но при этом увидеть то, что происходит на съёмочной площадке и не попадает в кадр, не менее интересно.

К счастью, иногда фанатам все же удается увидеть редкие кадры, которые были сделаны на съемочной площадке, но не для широкой аудитории, а для личного архива.

Джерело: Культурология