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    Закулисье киноиндустрии: 20 редких фотографий со съемочных площадок

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    <span>Снимки, которые помогут приоткрыть тайну съемочного процесса</span> <div><span style="color: #8c8c8c; font-family: Georgia, serif, Tahoma; font-size: 14.4px; font-style: italic; text-align: -webkit-center;"><br /></span></div>
    Снимки, которые помогут приоткрыть тайну съемочного процесса

    Смотреть кино - занятие увлекательное и интересное.

    Но при этом увидеть то, что происходит на съёмочной площадке и не попадает в кадр, не менее интересно.
    К счастью, иногда фанатам все же удается увидеть редкие кадры, которые были сделаны на съемочной площадке, но не для широкой аудитории, а для личного архива.
    В этом обзоре собраны фотографии, которые дают возможность увидеть, что происходило за кадром популярных иностранных фильмов.

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    «Убить Билла», 2003-2004 год
    «Эдвард Руки-ножницы», 1990 год
    «Индиана Джонс и Храм Судьбы», 1984 год
    «Темный рыцарь», 2008 год
    «Джанго освобожденный», 2012 год
    «Казино», 1995 год
    «Звездные войны», 1977 год
    «Бесподобный мистер Фокс», 2009 год
    «Назад в будущее», 1985 год
    «Гарри Поттер и Кубок огня», 2005 год
    «Мария-Антуанетта», 2006 год
    «Парк юрского периода III», 2001 год
    «Властелин колец», 2001-2003 год
    «Челюсти», 1975 год
    «300 спартанцев», 2006 год
    «Жизнь Пи», 2012 год
    «Франкенштейн», 1931 год
    «Криминальное чтиво», 1994 год
    «Титаник», 1997 год
    «Форрест Гамп», 1994 год

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    Джерело: Культурология

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