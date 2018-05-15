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    Продюсеры «Форсажа» впервые за 12 лет сменили сценариста

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    Главные герои  «Форсажа»

    Дэниэл Кейси назначен сценаристом девятой части гоночной франшизы «Форсаж»

    Крис Морган, который являлся бессменным сценаристом «Форсажа», начиная с «Токийского дрифта», не сможет поработать над новым сюжетом из-за занятости над спин-оффом о Люке Хоббсе и Декарде Шоу.

    Дэниэл Кейси пока не может похвастаться обширной фильмографией. Но потенциал сценариста внушительный: в конце лета на экраны выйдет его первый масштабный проект - фантастический триллер «Кин». Кроме того, Джей Джей Абрамс недавно заинтересовался другой работой Кейси – научно-фантастическим экшном «Heavy».

    Напомним, премьера «Форсажа 9» намечена на конец апреля 2020 года. В режиссерское кресло после небольшого перерыва вернется Джастин Лин.

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