Легендарный ювелирный бренд создал колье для фильма «Восемь подруг Оушена»

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«Восемь подруг Оушена»

Пол сюжету ленты украшение оценивается в $150 млн

Известный ювелирный дом Cartier разработал и выпустил колье, которое окажется в центре сюжета фильма «Восемь подруг Оушена». Это украшение будет носить гергоиня Энн Хэтэуэй. По сюжету драгоценность получила название Jeanne Toussaint.

Колье является репликой уникального украшения, выполненного по заказу махараджи Наванагара в 1931 году. Его участие в проекте стало своеобразным трибьютом личности артистического директора Дома, чье видение сыграло ключевую роль в определении стиля и декоративного репертуара Cartier.

Жанна Туссен также стала первой женщиной, олицетворившей присущий Дому Cartier дух смелости и бесстрашия. Часть съемок проходила во флагманском бутике Cartier в Нью-Йорке, пространство которого на несколько дней было трансформировано в съемочную площадку.

Фильм обещает выйти на экраны 8 июня. По сюжету, сестра Дэнни Оушена — Дэбби Оушен выходит из тюрьмы на условиях досрочного освобождения. Более чем пять лет она разрабатывала план ограбления. Ее цель - $150 млн в бриллиантовом ожерелье на шее актрисы Дафны Клюгер. Через три с половиной недели она появится в нем на ежегодном благотворительном балу в Метрополитен-музее в Нью-Йорке «Мет Гала». С этой целью Дэбби привлекает еще семь лучших специалисток в криминальной сфере, начав со своей подруги Лу Миллер.

Джерело: vogue.ua