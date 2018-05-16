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    Легендарный ювелирный бренд создал колье для фильма «Восемь подруг Оушена»

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    &laquo;Восемь подруг Оушена&raquo;
    «Восемь подруг Оушена»

    Пол сюжету ленты украшение оценивается в $150 млн

    Известный ювелирный дом Cartier разработал и выпустил колье, которое окажется в центре сюжета фильма «Восемь подруг Оушена». Это украшение будет носить гергоиня Энн Хэтэуэй. По сюжету драгоценность получила название Jeanne Toussaint.

    Колье является репликой уникального украшения, выполненного по заказу махараджи Наванагара в 1931 году. Его участие в проекте стало своеобразным трибьютом личности артистического директора Дома, чье видение сыграло ключевую роль в определении стиля и декоративного репертуара Cartier.

    Жанна Туссен также стала первой женщиной, олицетворившей присущий Дому Cartier дух смелости и бесстрашия. Часть съемок проходила во флагманском бутике Cartier в Нью-Йорке, пространство которого на несколько дней было трансформировано в съемочную площадку.

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    Легендарный ювелирный бренд создал колье для фильма «Восемь подруг Оушена»
    Легендарный ювелирный бренд создал колье для фильма «Восемь подруг Оушена»
    Легендарный ювелирный бренд создал колье для фильма «Восемь подруг Оушена»

    Фильм обещает выйти на экраны 8 июня. По сюжету, сестра Дэнни Оушена — Дэбби Оушен выходит из тюрьмы на условиях досрочного освобождения. Более чем пять лет она разрабатывала план ограбления. Ее цель - $150 млн в бриллиантовом ожерелье на шее актрисы Дафны Клюгер. Через три с половиной недели она появится в нем на ежегодном благотворительном балу в Метрополитен-музее в Нью-Йорке «Мет Гала». С этой целью Дэбби привлекает еще семь лучших специалисток в криминальной сфере, начав со своей подруги Лу Миллер.

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    Джерело: vogue.ua

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