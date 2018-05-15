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    Опубликован первый трейлер фильм о Queen «Богемская рапсодия»

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    &laquo;Богемская рапсодия&raquo;
    «Богемская рапсодия»

    В фильме будут показаны 15 лет творчества легендарной рок-группы

    В сети появился первый трейлер фильма «Богемская рапсодия», который посвящен группе Queen и ее вокалисту Фредди Меркьюри. Главную роль исполнил актер из сериала «Мистер робот» Рами Малек, пишет «Главком».

    Картина покажет 15-летняя история Queen от основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году. Подробности сюжета создатели ленты держат в секрете. 

    «Богемскую рапсодию» сначала снимал режиссер Брайан Сингер, но в декабре 2017 года его уволили из-за того, что он опаздывал на съемочную площадку. Кроме того у фильммейкера возникли конфликты актерами. Заканчивались съемки под руководством Декстера Флетчера. Также в картине сыграли Майк Майерс, Джозеф Маццелло, Эйдан Гиллен и другие.

    Выход картины запланирован на осень этого года.

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