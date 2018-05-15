  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Мерил Стрип сыграет в политическом триллере Стивена Содерберга

    • Розсилка
    Мэрил Стрип
    Мэрил Стрип

    Фильм расскажет об уклонении от налогов и финансовых махинациях мировой элиты

    Мерил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас ведут переговоры о съемках в новом фильме Стивена Содерберга «Прачечная / The Laundromat».

    В основу сюжета ляжет документальная книга Джейка Бернстайна «Мир секретности: панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты».

    Это история разоблачения, коснувшаяся многих политиков и мировых лидеров, уклонявшихся от налогов с помощью оффшорных счетов. В апреле 2016 года анонимный осведомитель опубликовал миллионы конфиденциальных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Громкое дело получило название «панамское досье».

    Скотт З. Бёрнс, сценарист предыдущих фильмов Содерберга – «Заражение», «Информатор» и «Побочный эффект», адаптирует бестселлер для широких экранов. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/meril-strip-sygraet-v-politicheskom-trillere-stivena-soderberga/

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    знаменитости кино актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ