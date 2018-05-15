Мерил Стрип сыграет в политическом триллере Стивена Содерберга

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Мэрил Стрип

Фильм расскажет об уклонении от налогов и финансовых махинациях мировой элиты

Мерил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас ведут переговоры о съемках в новом фильме Стивена Содерберга «Прачечная / The Laundromat».

В основу сюжета ляжет документальная книга Джейка Бернстайна «Мир секретности: панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты».

Это история разоблачения, коснувшаяся многих политиков и мировых лидеров, уклонявшихся от налогов с помощью оффшорных счетов. В апреле 2016 года анонимный осведомитель опубликовал миллионы конфиденциальных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Громкое дело получило название «панамское досье».

Скотт З. Бёрнс, сценарист предыдущих фильмов Содерберга – «Заражение», «Информатор» и «Побочный эффект», адаптирует бестселлер для широких экранов. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/meril-strip-sygraet-v-politicheskom-trillere-stivena-soderberga/

Джерело: Киноафиша