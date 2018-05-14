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    Вышел трейлер скандального фильма о маньяке, вдохновленный Трампом

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    • Сьогодні, 21:44
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    Дом, который построил Джек
    Дом, который построил Джек

    Ролик показывает первых жертв серийного убийцы по имени Джек

    В сети появился первый трейлер нового триллера от датского провокатора Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Лента представлена во внеконкурсной программе 71-го Каннского кинофестиваля, пишет «Главком».

    Психологический триллер посвящен серийному убийце Джеку Потрошителю. В ленте подробно показывается, по каким причинам он начал убивать людей. Действие фильма разворачивается в течение 12 лет в 1970-х и 1980-х годах. В ней подробно показывается убийство пяти жертв преступника. Рассказчиком в картине будет сам Джек. В картине снимаются Мэтт Диллон, Райли Кио, Ума Турман и Бруно Ганц.

    В украинский прокат фильм обещает выйти осенью. В интервью изданию The Guardian Ларс фон Триер заявил, что его фильм вдохновлён Дональдом Трампом: «Фильм восхваляет идею того, что жизнь — злая и бессердечная штука. Это подтверждает недавнее воцарение homo trumpus, Крысиного короля».

    Предыдущий свой фильм Триер выпустил пять лет назад. Это была порно-драма «Нимфоманка», премьера которой состоялась на Берлинале. Обычно он представляет свои картины именно в Каннах. Однако во время пресс-конференции на этом кинофоруме в 2011 году со своей лентой «Меланхолия» режиссер заявил, что симпатизирует Гитлеру. За это он получил статус персоны нон-грата на фестивале. Этот статус был снят с него лишь в 2013 году.

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