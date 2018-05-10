Бывшую модель выгнали из шоу «Від пацанки до панянки» из-за нежелания развиваться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даша Куровская

Неожиданное решение учителей Школы панянок довело участницу до слез

Двенадцатая неделя стала настоящим испытанием для участников реалити «Від пацанки до панянки». Они должны были научиться ценить время с родными. Для этого на один день пацанки стали матерями для детей, которых в реальной жизни воспитывают только папы. Также впервые за три месяца девушки могли обнять и попросить прощения у своих родных. Чтобы увидеться с ними, ученицам нужно было только ответить на личные вопросы. Например, кто является любимым исполнителем мамы, или какую сказку любит читать их ребенок.

На неделе, посвященной семейным ценностям, Даша Куровская допустила ошибки, как и другие ученицы. Но основным мотивом для выгона Даши стало ее нежелание развиваться. Дальше слов и обещаний дело не пошло. Поэтому с ученицей попрощались сразу же после финального испытания в Коростышеве.

«Даша честная и правдолюбивая, – говорит заместитель директора Школы панянок Ирина Дюденко. - Но очень часто, когда она не могла выполнить задачу на все сто процентов, опускала руки и теряла интерес. Вместо того чтобы приложить усилия и достичь максимального результата».

Даша не ожидала такого решения. Поэтому заплакала и заявила, что считает это несправедливым.

«Какая сейчас уже разница... Главное, что я сделала выводы после этого проекта. Я стала увереннее, целенаправленнее, и больше не собираюсь возвращаться к прошлой жизни. Понятно, что я буду употреблять алкоголь, но только по праздникам, а не просто так напиваться до чертиков. Планирую переехать в Киев, попробую реализовать себя в столице. Может, вернусь к модельной карьере или даже начну телевизионную», – прокомментировала свой вылет из проекта Дарья

Напомним, Даша Куровская с 15 лет работала моделью. И могла бы построить головокружительную карьеру, если бы не начала пить. На «Від пацанки до панянки» девушка пришла, чтобы распрощаться с вредными привычками и наладить свою жизнь.