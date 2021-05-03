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    Отец Бритни Спирс заявил о слабоумии своей дочери

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    Певица Бритни Спирс - Отец Бритни Спирс заявил о слабоумии своей дочери
    Певица Бритни Спирс
    instagram.com/britneyspears/

    После череды госпитализаций из-за нервных срывов в 2008 году суд передал права на опеку над Бритни Спирс ее отцу Джеймсу

    Фото: @britneyspears / Instagram

    Отец поп-исполнительницы Бритни Спирс заявил, что его 39-летняя дочь страдает слабоумием. О таком диагнозе певицы стало известно из документального фильма BBC «Битва за Бритни».

    Судебные документы, полученные создателями фильма, доказывают, что 68-летний Джеймс Спирс подал заявление о слабоумии своей дочери, чтобы получить над ней опекунство, включая доступ ко всем финансам поп-звезды. Уточняется, что опекунство обычно назначается над людьми, которые по каким-то причинам не могут принимать решения самостоятельно.

    «Есть только два варианта. У Бритни могло быть слабоумие. Я не врач, но если это так, то мир не в курсе. Но другой вариант на самом деле более зловещий: у нее нет слабоумия, но команда опекунов предположила, что оно есть, потому что они хотят полное опекунство. И если это так, то это ужасно», — заявил журналист и создатель фильма Мобин Ажар (Mobeen Azhar).

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    Отец Бритни Спирс заявил о слабоумии своей дочери
    Отец Бритни Спирс заявил о слабоумии своей дочери
    Отец Бритни Спирс заявил о слабоумии своей дочери
    Отец Бритни Спирс заявил о слабоумии своей дочери
    Отец Бритни Спирс заявил о слабоумии своей дочери
    Отец Бритни Спирс заявил о слабоумии своей дочери
    instagram.com/britneyspears/

    После череды госпитализаций из-за нервных срывов в 2008 году суд передал права на опеку над Бритни Спирс ее отцу Джеймсу. Последние 10 лет отец певицы и адвокат распоряжаются ее имуществом и финансами, а также контролируют ее личную жизнь. Она не имеет права распоряжаться собственными деньгами, имуществом, вести переговоры, видеться с детьми, водить машину, нанимать юриста и в целом контролировать жизнь.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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