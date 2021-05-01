Группа Агонь и Jah Khalib представили совместную песню «Гори-гори»

Jah Khalib рассказывает, что впервые услышал «Гори-гори» в демо-версии и его зацепил припев

«Гори-гори» — результат спонтанной встречи артистов на киевской студии и самая «взрослая» песня в репертуаре Агонь. Релиз трека состоялся 30 апреля на международном лейбле Warner Music.

Антон Савлепов: «Гори-гори» — это ода детям, нашим маленьким проводникам любви. Мы поем об отцовской заботе и любви, оберегая души своих рожденных и будущих детей. Мы хотим, чтобы наши дети жили легко и играючи в мире и радости, и пусть все у них случается по воле провидения. «Гори-гори» — это капсула времени будущему поколению, в которой запечатан смысл любви и поддержки».

По словам Кости Боровского изначальная версия трека была написана Сашей Чемеровым, создателем легендарного украинского гранж-коллектива «Димна Суміш», автором песен «Агонь» и Quest Pistols и имела другую направленность, но Jah Khalib предложил изменить текст — и спеть послание детям. В «Гори-гори» Костя поет про свою дочь Авдотью — и впервые за всю историю коллектива делится отцовскими чувствами.

Jah Khalib рассказывает, что впервые услышал «Гори-гори» в демо-версии и его зацепил припев. Во многом благодаря припеву и родилась идея коллаборации с группой Агонь. За час была сделана новая аранжировка в соул-стилистике, а припев, напоминающий детскую песню, подсказал дальнейшее направление в работе над треком. Участники записали для композиции детский хор — так окончательно оформился посыл «Гори-гори». Артист признается: «Для меня это очень важная песня, потому что я сильно хочу детей. Я доволен тем, что получилось, хотя обычно дуэты с другими исполнителями даются мне непросто, это всегда испытание».

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