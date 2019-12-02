Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа



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Еще в 2016 году Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии

Вражда бывших супругов вышла на новый уровень

Отец актрисы Эмбер Герд угрожал застрелить голливудского актера Джонни Деппа в период развода пары. Об этом стало известно из заявления владельца компании, которая обслуживала машины экс-пары Дэвида Киллаки, сообщает Daily Mail.

Дэвид вспоминает, что после развода актриса стала крайне раздражительной и агрессивной, а ее отец регулярно угрожал Деппу физической расправой. По просьбе адвокатов Джонни Киллаки официально оформил свои претензии. Именно эти документы и оказались в распоряжении американского издания The Blast.

В заявлении Дэвид вспоминает свою последнюю встречу с Эмбер, когда та не хотела платить ему за выполненную работу, настаивая, что возместить затраты должен ее бывший супруг, из-за которого она находится не в лучшем финансовом состоянии:

Она сказала, что, согласно договоренностям, Депп должен закрывать все ее счета, поэтому, если я хочу, чтобы мне заплатили, то должен выслать чек ему.

Киллаки настаивает, что Эмбер вела себя неподобающе и всячески оскорбляла его на протяжении всего разговора, а также продолжила делать это по телефону уже после того, как встреча была завершена и бизнесмен отказался выставлять счет Деппу. Следующим, с кем пришлось иметь дело Дэвиду, стал отец актрисы. Он вел себя еще агрессивнее, чем дочь.

Эмбер Херд с отцом

Сначала он оскорблял, а после перешел на угрозы. Он хотел, чтобы я передал все эти слова Деппу. Мистер Херд обвинял Джонни, что тот испортил карьеру его девочке и что он должен поплатиться за это: «Я из Техаса, а мужик из Техаса всегда носит при себе кольт, и Джонни встретится с ним в конце концов».