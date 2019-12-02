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    Шоу-биз

    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа

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    <p>Еще в 2016 году Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии</p> <div></div> - Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа

    Еще в 2016 году Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии

    Вражда бывших супругов вышла на новый уровень

    Отец актрисы Эмбер Герд угрожал застрелить голливудского актера Джонни Деппа в период развода пары. Об этом стало известно из заявления владельца компании, которая обслуживала машины экс-пары Дэвида Киллаки, сообщает Daily Mail.

    Дэвид вспоминает, что после развода актриса стала крайне раздражительной и агрессивной, а ее отец регулярно угрожал Деппу физической расправой. По просьбе адвокатов Джонни Киллаки официально оформил свои претензии. Именно эти документы и оказались в распоряжении американского издания The Blast.

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    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
    Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа

    В заявлении Дэвид вспоминает свою последнюю встречу с Эмбер, когда та не хотела платить ему за выполненную работу, настаивая, что возместить затраты должен ее бывший супруг, из-за которого она находится не в лучшем финансовом состоянии:

    Она сказала, что, согласно договоренностям, Депп должен закрывать все ее счета, поэтому, если я хочу, чтобы мне заплатили, то должен выслать чек ему.

    Киллаки настаивает, что Эмбер вела себя неподобающе и всячески оскорбляла его на протяжении всего разговора, а также продолжила делать это по телефону уже после того, как встреча была завершена и бизнесмен отказался выставлять счет Деппу. Следующим, с кем пришлось иметь дело Дэвиду, стал отец актрисы. Он вел себя еще агрессивнее, чем дочь.

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    Эмбер Херд с отцом

    Сначала он оскорблял, а после перешел на угрозы. Он хотел, чтобы я передал все эти слова Деппу. Мистер Херд обвинял Джонни, что тот испортил карьеру его девочке и что он должен поплатиться за это: «Я из Техаса, а мужик из Техаса всегда носит при себе кольт, и Джонни встретится с ним в конце концов».

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес насилие домашнее насилие
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