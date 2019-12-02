«Никто не смог докопаться до нашей истории»: Потап и Настя Каменских отпраздновали не одну свадьбу



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Потап долгое время не решался рассказать о своей любви с певицей instagram.com/kamenskux/

По словам продюсера, они веселились, как могли

38-летний Алексей Потапенко и 32-летняя Настя Каменских сыграли свадьбу в мае этого года. Продюсер удивил заявлением, что у влюбленных было далеко не единственное торжество.

Музыкант сообщил, что долгое время не решался рассказать о своей любви с певицей. Многие были уверены, что он все еще женат, когда его брак распался уже пять лет назад.

«Мы веселились, как могли. Никто не смог докопаться до нашей истории. А потом я стал сам себе неприятен, потому что скрывал свою женщину. Это некрасиво по отношению к Насте», — рассказал Потап.

В итоге влюбленные договорились сыграть еще одну свадьбу.

«Уже было несколько раз, когда мы вступали с ней в законный брак. Та открытая свадьба, которую все увидели, была уже энной по счету у нас. Даже не вторая», — признался певец в интервью Тhe flow.