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    Откровенные фото в Instagram негативно влияют на психику женщин

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    Откровенные фото в Instagram негативно влияют на психику женщин

    В ходе эксперимента ученые раскрыли вредоносное действие, которое оказывает просмотр фотографий моделей в Instagram на женскую психику

    Женщины, которые проводят много времени в соцсетях, больше других склонны отправиться на процедуру в косметологическую клинику. К такому выводу пришли психологи Университета Суррея, чья статья опубликована в журнале Body Image.

    В ходе эксперимента ученые раскрыли вредоносное действие, которое оказывает просмотр фотографий моделей в Instagram на женскую психику. Всего в исследовании приняли участие 247 жительниц Италии в возрасте от 19 до 32 лет. Каждой из них показали один из четырех видеороликов, состоящих из снимков разной степени откровенности. На кадрах были запечатлены девушки в отличных друг от друга нарядах, и к каждому фото также прилагался скриншот с комментариями их подписчиков.

    Затем участницам предложили пройти опрос, в рамках которого они оценили собственную внешность и уровень удовлетворенности своей фигурой. Кроме того, их попросили поделиться мнением по поводу косметологических операций и рассказать о готовности записаться на прием к специалисту.

    В результате большинство женщин, которым демонстрировали подборки самых сексуальных снимков, оказались недовольны своим телом и положительно отнеслись к возможности прибегнуть к процедурам. Аналогичного эффекта не было выявлено среди тех, кто видел кадры моделей в закрытой одежде. Отмечается, что комментарии пользователей не оказали никакого воздействия на результат опроса.

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    Теги: образ жизни социальная сеть Instagram
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    Откровенные фото в Instagram негативно влияют на психику женщин