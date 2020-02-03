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    Жизнь

    BAFTA – 2020: полный список победителей

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    <p>Обладатели премии BAFTA часто следом забирают и золотые статуэтки от Американской киноакадемии</p> <div></div> - BAFTA – 2020: полный список победителей

    Обладатели премии BAFTA часто следом забирают и золотые статуэтки от Американской киноакадемии

    Кадр из фильма 1917

    Фильм «1917» победил в 7 номинациях

    В лондонском Альберт-холле состоялась 73-я церемония вручения «британского Оскара». Обладатели премии BAFTA часто следом забирают и золотые статуэтки от Американской киноакадемии: 10 февраля эту примету проверят на себе Лора Дерн, Брэд Питт, Хоакин Феникс, Тайка Вайтити и другие потенциально оскароносные актеры и создатели лучших фильмов 2019-го. Напомним, по количеству номинаций в этом году лидерами были фильмы «Джокер» (11), «Ирландец» и «Однажды... в Голливуде» (оба по 10).

    Полный список лауреатов BAFTA-2019:

    Лучший фильм: «1917»

    Лучший британский фильм: «1917»

    Лучший режиссер: Сэм Мендес - «1917»

    Лучшая актриса: Рене Зеллвегер - «Джуди»

    Лучший актер: Хоакин Феникс - «Джокер»

    Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн - «Брачная история»

    Лучший актер второго плана: Брэд Питт - «Однажды... в Голливуде»

    Лучший оригинальный сценарий: «Паразиты»

    Лучший адаптированный сценарий: «Кролик Джоджо»

    Лучший неанглоязычный фильм: «Паразиты»

    Лучший анимационный фильм: «Клаус»

    Лучший кастинг (вручается впервые): «Джокер»

    Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс - «1917»

    Лучшая музыка к фильму: Хильдур Гуднадоттир - «Джокер»

    Лучшие визуальные эффекты: «1917»

    Лучшее художественное оформление: «1917»

    Лучший дизайн костюмов: «Маленькие женщины»

    Лучший грим и прически: «Скандал»

    Лучший монтаж: «Ford Vs Ferrari»

    Лучший звук: «1917»

    Лучший британский дебют (вручается сценаристу, режиссёру и/или продюсеру): «Наживка»

    Лучший документальный фильм: «Для Самы»

    Лучший короткометражный фильм: «Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl»

    Лучший анимационный короткометражный фильм: «Grandad Was A Romantic»

    Восходящая звезда (по итогам зрительского голосования): Майкл Уорд

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