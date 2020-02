BAFTA – 2020: полный список победителей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обладатели премии BAFTA часто следом забирают и золотые статуэтки от Американской киноакадемии Кадр из фильма 1917

Фильм «1917» победил в 7 номинациях

В лондонском Альберт-холле состоялась 73-я церемония вручения «британского Оскара». Обладатели премии BAFTA часто следом забирают и золотые статуэтки от Американской киноакадемии: 10 февраля эту примету проверят на себе Лора Дерн, Брэд Питт, Хоакин Феникс, Тайка Вайтити и другие потенциально оскароносные актеры и создатели лучших фильмов 2019-го. Напомним, по количеству номинаций в этом году лидерами были фильмы «Джокер» (11), «Ирландец» и «Однажды... в Голливуде» (оба по 10).

Полный список лауреатов BAFTA-2019:

Лучший фильм: «1917»

Лучший британский фильм: «1917»

Лучший режиссер: Сэм Мендес - «1917»

Лучшая актриса: Рене Зеллвегер - «Джуди»

Лучший актер: Хоакин Феникс - «Джокер»

Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн - «Брачная история»

Лучший актер второго плана: Брэд Питт - «Однажды... в Голливуде»

Лучший оригинальный сценарий: «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий: «Кролик Джоджо»

Лучший неанглоязычный фильм: «Паразиты»

Лучший анимационный фильм: «Клаус»

Лучший кастинг (вручается впервые): «Джокер»

Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс - «1917»

Лучшая музыка к фильму: Хильдур Гуднадоттир - «Джокер»

Лучшие визуальные эффекты: «1917»

Лучшее художественное оформление: «1917»

Лучший дизайн костюмов: «Маленькие женщины»

Лучший грим и прически: «Скандал»

Лучший монтаж: «Ford Vs Ferrari»

Лучший звук: «1917»

Лучший британский дебют (вручается сценаристу, режиссёру и/или продюсеру): «Наживка»

Лучший документальный фильм: «Для Самы»

Лучший короткометражный фильм: «Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl»

Лучший анимационный короткометражный фильм: «Grandad Was A Romantic»

Восходящая звезда (по итогам зрительского голосования): Майкл Уорд