BAFTA – 2020: полный список победителей
Обладатели премии BAFTA часто следом забирают и золотые статуэтки от Американской киноакадемии
Фильм «1917» победил в 7 номинациях
В лондонском Альберт-холле состоялась 73-я церемония вручения «британского Оскара». Обладатели премии BAFTA часто следом забирают и золотые статуэтки от Американской киноакадемии: 10 февраля эту примету проверят на себе Лора Дерн, Брэд Питт, Хоакин Феникс, Тайка Вайтити и другие потенциально оскароносные актеры и создатели лучших фильмов 2019-го. Напомним, по количеству номинаций в этом году лидерами были фильмы «Джокер» (11), «Ирландец» и «Однажды... в Голливуде» (оба по 10).
Полный список лауреатов BAFTA-2019:
Лучший фильм: «1917»
Лучший британский фильм: «1917»
Лучший режиссер: Сэм Мендес - «1917»
Лучшая актриса: Рене Зеллвегер - «Джуди»
Лучший актер: Хоакин Феникс - «Джокер»
Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн - «Брачная история»
Лучший актер второго плана: Брэд Питт - «Однажды... в Голливуде»
Лучший оригинальный сценарий: «Паразиты»
Лучший адаптированный сценарий: «Кролик Джоджо»
Лучший неанглоязычный фильм: «Паразиты»
Лучший анимационный фильм: «Клаус»
Лучший кастинг (вручается впервые): «Джокер»
Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс - «1917»
Лучшая музыка к фильму: Хильдур Гуднадоттир - «Джокер»
Лучшие визуальные эффекты: «1917»
Лучшее художественное оформление: «1917»
Лучший дизайн костюмов: «Маленькие женщины»
Лучший грим и прически: «Скандал»
Лучший монтаж: «Ford Vs Ferrari»
Лучший звук: «1917»
Лучший британский дебют (вручается сценаристу, режиссёру и/или продюсеру): «Наживка»
Лучший документальный фильм: «Для Самы»
Лучший короткометражный фильм: «Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl»
Лучший анимационный короткометражный фильм: «Grandad Was A Romantic»
Восходящая звезда (по итогам зрительского голосования): Майкл Уорд