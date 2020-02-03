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    Шоу-биз

    Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото из роддома

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    Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото из роддома
    instagram.com/millajovovich/

    Актриса показала первое фото дочери

    Милла Йовович родила третьего ребенка. Девочку назвали Озиан. Вместе с режиссером Полом Андерсоном актриса уже воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дашиэл.

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    Ранее сообщалось, что 12-летняя дочь Йововович Габо украсила обложку журнала Love. В кадре Эвер позировала с синими волосами и белой крысой на плечах. Необычный питомец был выбран в честь года Крысы, которым считается 2020-й по восточному календарю.

    С новой значимой съемкой дочь поздравила Мила Йовочич. отметила, что гордится успехами наследницы. По ее словам, девочка уже точно знает, кем хочет стать, когда вырастит, и упорно работает для достижения своей цели - занимается с педагогами по актерскому мастерству и посещает прослушивания. На счету Габо уже две небольшие роли в кино.

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    Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото из роддома
    Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото из роддома
    Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото из роддома

    «Как же я горжусь своей маленькой феей. Эвер, я и твой отец всегда учили тебя, что одна лишь мечта не способна привести тебя к заветной цели. Ты хорошо усвоила этот урок и знаешь, что за любым успехом стоит много труда», - обратилась к дочери Мила в Instagram.

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