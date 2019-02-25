Передача прав на песню участников «Евровидения» является требованием организаторов конкурса



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Eurovision.tv

Об этом сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Инна Гребенюк

После победы в финальном Нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение» певицы Maruv в сети разгорелся скандал.

Артистка высказала свое недовольство касательно договора, который должна подписать, что официально стать представителем Украины на международном песенном конкурсе. Одним из пунктов, который возмутил певицу и ее команду стала передача права на песню Siren Song, которые на данный момент принадлежат музыкальному лейблу Warner Music Russia.

В свою очередь член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Инна Гребенюк отметила, что передача прав на песню участников международного песенного конкурса «Евровидение» является требованием правил международного песенного конкурса.

«Что касается передачи прав на песню, это требование правил конкурса. Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав», - сообщила в комментарии «Интерфакс-Украина» Инна Гребенюк.

Напомним, что ранее победительница Нацотбора-2019 на конкурс «Евровидение» рассекретила детали договора, который она должна подписать с НТКУ и заявила, что на нее оказывается давление.