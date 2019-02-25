Продюсер «Евровидения»: Мы следим за ситуацией с Maruv



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Юн Ола Санд

Юн Ола Санд заявил, что взгляды артистов вне сцены не имеют значения

Организаторы «Евровидения» следят за ситуацией с победительницей национального отбора в Украине, певицей Maruv. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщают украинские СМИ со ссылкой на продюсера конкурса Йона Ола Санда.

«Мы получили много сообщений по этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов», - сказал он и подчеркнул, что «конкурс «Евровидение» не может быть политическим».

«Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а не идеи артистов вне сцены», - отметил продюсер.

По его словам, «он рассматривает эту ситуацию с коллегами». «Сейчас не думаю, что эта позиция изменится, мы планируем продолжать наслаждаться музыкой и искусством удивительной страны Украины», - отметил Йон Ола Санд.

Как известно, Maruv уже пожаловалась, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении». Также заявила, что готова отказаться от выступлений в России и взять на себя все расходы для участия в конкурсе.

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на «Евровидение-2019» победила певица Maruv, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года.

По итогам финала она получила 11 баллов из 12 возможных. Члены жюри поставили певице пять очков, по результатам зрительских голосований Maruv получила максимум - шесть баллов.

Ранее телеканал UA: Первый заявил, что украинская певица Maruv может представить Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле, если выполнит условие, прописанное в договоре, предоставленном для подписания общественным вещателем, который осуществляет окончательный выбор артиста для выступления. Она заключается в отмене гастролей в РФ.



