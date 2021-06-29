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    Любовница Брэда Питта раскрыла правду о романе с актером

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    Названная любовницей Брэда Питта актриса Андра Дэй - Любовница Брэда Питта раскрыла правду о романе с актером
    Названная любовницей Брэда Питта актриса Андра Дэй
    instagram.com/andradaymusic/

    В конце мая в прессе появились сообщения о возможных отношениях звезд

    Названная любовницей Брэда Питта актриса Андра Дэй раскрыла правду о громком романе с коллегой по цеху. Впервые сообщения о том, что Брэд вновь несвободен, появились в конце мая после того, как актеры появились на премии «Оскар».

    Инсайдер тогда рассказал газете The Mirror, что Питт и Дэй флиртовали на мероприятии и даже обменялись номерами.

    Спустя месяц журналисты все же решили узнать у самой Дэй, что ее связывает с Питтом. Судя по всему, к такому повороту событий они были не готовы.

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    Любовница Брэда Питта раскрыла правду о романе с актером
    Любовница Брэда Питта раскрыла правду о романе с актером
    Любовница Брэда Питта раскрыла правду о романе с актером
    instagram.com/andradaymusic/

    «Когда сестра впервые прочла об этом, она сразу позвонила мне и спросила: "Ты встречалась с Брэдом Питтом?" Я сказала: "Наверное, да. Я думаю, мы сделали это"», — отметила она.

    А позже засмеялась и добавила:

    «Мы не встречаемся. Мы даже не знаем друг друга. Это очень весело. Это разрядило обстановку. Кому-то было скучно в тот день. Хотя Брэд замечательный, очень талантливый», — приводит ее слова Hollywood Reporter.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Любовница Брэда Питта раскрыла правду о романе с актером