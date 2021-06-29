Любовница Брэда Питта раскрыла правду о романе с актером

В конце мая в прессе появились сообщения о возможных отношениях звезд

Названная любовницей Брэда Питта актриса Андра Дэй раскрыла правду о громком романе с коллегой по цеху. Впервые сообщения о том, что Брэд вновь несвободен, появились в конце мая после того, как актеры появились на премии «Оскар».

Инсайдер тогда рассказал газете The Mirror, что Питт и Дэй флиртовали на мероприятии и даже обменялись номерами.

Спустя месяц журналисты все же решили узнать у самой Дэй, что ее связывает с Питтом. Судя по всему, к такому повороту событий они были не готовы.

«Когда сестра впервые прочла об этом, она сразу позвонила мне и спросила: "Ты встречалась с Брэдом Питтом?" Я сказала: "Наверное, да. Я думаю, мы сделали это"», — отметила она.

А позже засмеялась и добавила:

«Мы не встречаемся. Мы даже не знаем друг друга. Это очень весело. Это разрядило обстановку. Кому-то было скучно в тот день. Хотя Брэд замечательный, очень талантливый», — приводит ее слова Hollywood Reporter.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.