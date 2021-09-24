Первая любовь от поколения Тиктока. Группа «Ток» выпустила новый трек

Пять ярких подростков пытаются задать моду в развлекательной музыке для подрастающей публики

Украинская teen-pop группа «Ток» выпустила танцевальный поп-сингл «Ромашки». Участницы уверят, что песню поймет и глубоко прочувствует каждый, кто его услышит. В нем участницы группы воскрешают в памяти слушателей ностальгию о летних подростковых чувствах.

«Не будем скрывать, песня основана на реальных событиях! У одной из нас действительно так все и было, как мы поем в треке: прогулки под луной, ромашки, нежные взгляды, она встретила того, с кем было так прекрасно и тепло. Поскольку ТОК — больше, чем просто музыкальная группа, а настоящая семья, никто из нас не остался в стороне. Мы готовились вместе к каждому свиданию, морально поддерживали и давали бесценные советы! А затем решили передать этот прекрасный опыт и незабываемые чувства нашим слушателям, ведь каждый в жизни проходил через это — через первую любовь, которая открывала целый новый мир», - комментируют песню участницы группы.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.