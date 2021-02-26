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    По миллиону за каждый год в браке. Стало известно, сколько получит Ким Кардашьян после развода

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    По миллиону за каждый год в браке. Стало известно, сколько получит Ким Кардашьян после развода

    За Кардашьян останется право получить страховку в случае смерти Уэста

    Журналистам стали известны детали брачного договора телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян и американского хип-хоп-исполнителя Канье Уэста. Соответствующий материал публикует Evening Standart.

    Сообщается, что перед свадьбой в 2014 году супруги наняли адвокатов и подготовили брачный контракт на случай развода. Теперь, согласно условиям, 40-летняя знаменитость получит шесть миллионов долларов компенсации — по миллиону за каждый год, проведенный в браке.

    Кроме того, Кардашьян планирует стать единоличной владелицей семейного особняка Bel Air, а также оставить себе все полученные от бывшего мужа подарки. Среди них, в частности, расписанная вручную сумка бренда Hermes стоимостью 40 тысяч долларов, несколько браслетов Cartier стоимостью не менее 35 тысяч долларов каждый и зеленый внедорожник Mercedes-Benz G550, цена которого составляет не менее 227 тысяч долларов.

    Более того, за Кардашьян останется право получить страховку в случае смерти Уэста. Размер этой выплаты оценивается в 20 миллионов долларов.

    В случае исполнения всех требований предпринимательницы рэпер может рассчитывать на право видеть собственных детей. Это будет закреплено соглашением о совместной опеке.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: Кардашьян деньги
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