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    54-летняя Сумская в бикини устроила горячие танцы на пляже (видео)

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    Актриса Ольга Сумская - 54-летняя Сумская в бикини устроила горячие танцы на пляже (видео)
    Актриса Ольга Сумская
    instagram.com/olgasumska/

    Супруги отдыхают в Египте

    Украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее вблизи показала лицо без макияжа, вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась в отпуск.

    Пара отдыхает в Хургаде, Египет. Там супруги совместили полезное с приятным — отдых и празднование дня рождения Борисюка. Сегодня, 18 июля, артист отмечает 58-летие. По этому случаю Сумская утром устроила мужу настоящий сюрприз.

    «С днем рождения, любимый! Будь счастлив, наш родной! Яркий, праздничный день начался в райском месте», — сообщила актриса.

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    Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

    Накануне Ольга в бикини и парео вместе с любимым устроили зажигательные танцы прямо на пляже.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Ольга Сумская
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    54-летняя Сумская в бикини устроила горячие танцы на пляже (видео)