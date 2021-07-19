54-летняя Сумская в бикини устроила горячие танцы на пляже (видео)

Супруги отдыхают в Египте

Украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее вблизи показала лицо без макияжа, вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась в отпуск.

Пара отдыхает в Хургаде, Египет. Там супруги совместили полезное с приятным — отдых и празднование дня рождения Борисюка. Сегодня, 18 июля, артист отмечает 58-летие. По этому случаю Сумская утром устроила мужу настоящий сюрприз.

«С днем рождения, любимый! Будь счастлив, наш родной! Яркий, праздничный день начался в райском месте», — сообщила актриса.

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Накануне Ольга в бикини и парео вместе с любимым устроили зажигательные танцы прямо на пляже.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.