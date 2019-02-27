Победу «Зеленой книги» на «Оскаре» считают случайностью



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Кадр из фильма «Зеленая книга»

Известное американское издание назвало фильм худшим победителем «Оскара» за последние 15 лет.

Авторитетное Los Angeles Times победу ленты на «Оскаре» назвала «катастрофической случайностью»

«Оскар» останется последним ослаблением академии киноискусств США для части «белой» аудитории, которая считает, что разговоры о равенстве и прогрессе должны вестись на их условиях, сообщает СМИ.

По мнению журналистов, фильм «Зеленая книга» не актуален для современного общества. Картина касается проблемы межрасовых разногласий, а в финале зрителя оставляют обессиленным и рассерженным. Создатели картины сделали простые конфликты сложными.

Напомним, что 91-й церемонии вручения премии «Оскар» состоялась на прошлых выходных. Главным победителем и рекордсменом по количеству номинаций стал фильм «Черная пантера». Более подробно о победителях читайте здесь.

Джерело: ТСН