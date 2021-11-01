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    Почему Måneskin и Go_A не выпустят совместный трек. Названа причина

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    Почему Måneskin и Go_A не выпустят совместный трек. Названа причина

    Музыканты надеются, что позже им удастся реализовать эту идею.

    Не так давно итальянская группа-победитель «Евровидения-2021» Måneskin и украинский коллектив Go_A порадовали новостью, что записали дуэтную песню.

    Тогда Екатерина Павленко поделилась, что трек уже готов и ждет согласования звукозаписывающих компаний. Впрочем, в программе «Светская жизнь» исполнительница расстроила, заявив, что композиция не увидит свет, сообщат «ТСН».

    «Давайте я прямо сейчас скажу, что ее не будет и мы навсегда закроем этот вопрос. Мы не смогли решить юридические вопросы, касающиеся лейбла и вообще менеджмента, потому, как идея она есть, но увидим, что будет дальше. Пока группа не готова к сотрудничеству из-за определенных юридических нюансов», – пояснила она.

    «На самом деле, европейский музыкальный рынок работает немного по-другому, чем в Украине, там даже вопрос не в монетизации, а вообще вопрос сотрудничества. Возможно, в будущем, когда интерес к ним спадет и когда у них появится больше свободного времени, мы сможем реализовать эту песню», – добавила она.

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Почему Måneskin и Go_A не выпустят совместный трек. Названа причина