Подружжя відомих українських акторів вперше стало батьками (фото)

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк поділилися кадрами з новонародженим сином

Акторське подружжя Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк уперше стало батьками. Родина поділилася новиною про народження дитини в Instagram, пише «Главком».

У середу, 28 жовтня, Катерина Тишкевич народила хлопчика. Батьки назвали сина Даніелем. «Ну привіт, сину. 28.10.2026. Дякуємо Богу за це благословення. Даніель. Наш маленький Данелик. Ось ти і з нами», – написало подружжя у спільному дописі.

Акторське подружжя Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк уперше стало батьками фото: Іnstagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк поділилися першими кадрами з пологового будинку з новонародженим. На кадрах батьки позували із сином на руках, посміхалися та насолоджувалися першими митями життя дитини.

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Подружжя відомих українських акторів уперше стало батьками фото: Іnstagram.com/kateryna__tyshkevych

У коментарях новоспечених батьків вітали їхні колеги, зокрема актори Лілія Ребрик, Олександр Попов, Ольга Сумська, Даша Трегубова, Андрій Федінчик, Ксенія Мішина, Любава Грєшнова, Вікторія Білан, Павло Текучев та інші:

«І от чого я плачу! Вітаю, то щастя!» – Олександр Попов.

фото: скриншот Іnstagram

«Вітаю! Будьте щасливими батьками щасливої дитини» – Лілія Ребрик.

фото: скриншот Іnstagram

«Мої рідненькі! Наші найкращі Катрусю і Валічек! Ура! Яка радісна новина! Вітаємо, дорогі, з народженням нашого сонечка!» – Ольга Сумська.

фото: скриншот Іnstagram

«Яке це щастя! Вітаю вас. Щоб синочок був здоровий та щасливий!» – Яна Глущенко.

фото: скриншот Іnstagram

«Найголовніше щастя в житті. Вітаю вас, мої милі, насолоджуйтесь кожною секундою» – Любава Грєшнова.

фото: скриншот Іnstagram

«Вітаю! Найкращий день у житті!» – Павло Текучев.

фото: скриншот Іnstagram

Нагадаємо, у червні подружжя українських акторів Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк повідомили, що вперше стануть батьками. Пара розповіла, що ця вагітність була для них довгоочікуваною. Катерина Тишкевич не очікувала, що їй вдасться так швидко завагітніти. Тривалий час зірка лікувалася, тому приймала препарати через хронічні головні болі. Тоді подружжя не могло планувати вагітність. Однак лікарі обрали для Тишкевич інші медикаменти, з якими вона мала шанс завагітніти.