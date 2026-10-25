Названо кількість дітей, яких могли примусово вивезти росіяни з Харківщини під час окупації

Окупанти при втечі викрадали дітей та вивозили їх на територію Росії

Точну кількість дітей досі складно встановити через відсутність інформації від російської сторони

Понад 400 дітей могли примусово вивезти з Харківської області під час російської окупації. Наразі українська влада встановлює їхню долю, однак перевірити всі випадки складно через брак інформації з боку Росії. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час брифінгу, пише «Главком».

За його словами, йдеться про дітей, яких могли вивезти з територій області до їхньої деокупації у 2022 році. Точну кількість встановити непросто, оскільки країна-агресор не надає необхідної інформації.

Синєгубов зазначив, що частину дітей уже вдалося повернути в Україну. Цьому сприяли Офіс президента та інші служби, які займаються пошуком і поверненням незаконно вивезених українських дітей.

Водночас доля багатьох дітей залишається невідомою. Українська влада продовжує збирати дані, щоб з’ясувати обставини їхнього можливого вивезення та сприяти поверненню додому.

Варто нагадати, що на Донеччині розширено зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. Тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад – загалом 20 населених пунктів.