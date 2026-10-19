Російський дрон убив дітей на Харківщині: Зеленський звернувся до США

Російський шахед ударив поблизу звичайного кафе та парку, де перебували люди

Президент закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України та не послаблювати санкційний тиск на Москву

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по Харківщині, внаслідок якого загинули шестеро людей, серед них діти. Глава держави закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України, надати засоби протиповітряної оборони та не знімати санкції з Росії, поки вона продовжує війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

За словами президента, російський шахед ударив поблизу звичайного кафе та парку, де перебували люди. Серед загиблих – однорічна Ангеліна, яка народилася в серпні 2025 року, та її мама Інна, яка померла в лікарні. Також загинула 11-річна дівчинка.

«Дівчинка вбита у візочку. Її звали Ангеліна, їй було трохи більше року», – написав Зеленський.

Унаслідок атаки поранення дістали ще 14 людей, зокрема шестеро дітей. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Зеленський наголосив, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, щоб захищати людей від російських ракет і безпілотників. Він подякував партнерам, які допомагають Україні відбивати повітряні атаки та стримувати російські штурми.

Окремо президент закликав США не знімати санкції з Росії, доки тривають убивства мирних жителів, а також застосувати закон, пов’язаний із сенатором Ліндсі Гремом. Він також звернувся до європейських країн із проханням продовжувати підтримку України.

«Ми просимо Америку бути сильною, просимо застосувати закон Ліндсі Грема. Ми просимо Європу продовжувати підтримку», – заявив глава держави.

Зеленський заявив, що Україна прагне завершення війни та гарантій безпеки, але Росія продовжує завдавати ударів і наполягати на продовженні бойових дій.

«Україна хоче миру. Саме Росія увесь цей час наполягає на продовженні вбивств», – наголосив президент. Він закликав міжнародну спільноту використати наявні можливості, щоб зупинити російську агресію та забезпечити безпеку людей.

Нагадаємо, що окупанти атакували безпілотником центральний парк Нової Водолаги на Харківщині. Унаслідок цього загинули люди. Через російський удар загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 14 людей поранені, серед них – семеро дітей.