Зірка серіалу «Теорія великого вибуху» вдруге стала мамою (фото)
Кейлі Куоко поділилася кадрами з пологового будинку
40-річна американська акторка Кейлі Куоко, яка здобула славу та визнання завдяки ролі у ситкомі «Теорія великого вибуху», вдруге стала мамою. Зірка опублікувала фото з новонародженою дитиною на своїй сторінці в Instagram, пише «Главком».
Кейлі Куоко народила 12 жовтня, вона вдруге стала мамою дівчинки. Акторка також розкрила незвичне ім’я доньки – Філомена Кармін Боббі. «Немає слів, щоб знову описати це відчуття. Яке це благословення! Ми так вдячні за цей божевільний, шалений шлях зі злетами й падіннями, який привів нас до нашої маленької Філо! Сім’я офіційно в повному складі», – написала Кейлі Куоко.
Голлівудська зірка також опублікувала низку фото з пологового будинку та показала, як виглядає її новонароджена дочка. Акторка також показалася на світлинах одразу після пологів, де дівчинка лежала в неї на грудях.
На інших фото Кейлі Куоко зі своїм чоловіком Томом Пелфі показалися вдома з донькою. На кадрах батьки посміхалися та позували з новонародженою.
Як відомо, Кейлі Куоко та Том Пелфі почали зустрічатися у 2022 році, через два роки вони заручилися. У березні 2023 року в пари народилася дочка Матильда.
Кейлі Куоко здобула широку популярність завдяки ролі Пенні в комедійному серіалі «Теорія великого вибуху». Знімалася в усіх 12 сезонах ситкому, який виходив на телеканалі CBS у 2007–2019 роках.
У 2014 році отримала зірку на Голлівудській алеї слави. Також відома за серіалами «8 простих правил», «Усі жінки відьми» та «Бортпровідниця» та іншими.
Нагадаємо, влітку відома українська акторка Клавдія Дрозд уперше стала мамою. Актриса повідомила, що народила сина, та показала перші світлини з новонародженим.
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