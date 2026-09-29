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Ольга Сумська поділилася спогадами про дитинство доньки, яка мешкає в РФ (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ольга Сумська зі своєю донькою, акторкою Антоніною Паперною
фото з відкритих джерел

Ольга Сумська розповіла, як пройшли юні роки її старшої доньки у стінах театру

Народна артистка України Ольга Сумська висловилася про своє материнство. Акторка пригадала, яким було дитинство її доньки Антоніни Паперної та зізналася, як відпустила у доросле життя молодшу дочку Ганну Борисюк. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку зірки в Іnstagram.

Ольга Сумська розповіла, що у дитинстві її дочка Антоніна Паперна часто відвідувала її вистави. Акторка брала доньку із собою на роботу у театрі ім. Лесі Українки. Тож майбутня актриса вона зростала в оточенні акторів, вистав та театру. «Змалечку доця часто була зі мною на виставах, знала всі мої ролі в театрі Лесі Українки, я там працювала 20 років! Незабутній період життя!» – зазначила мати.

Ольга Сумська зі своєю донькою, акторкою Антоніною Паперною
Ольга Сумська зі своєю донькою, акторкою Антоніною Паперною
фото: Іnstagram.com/olgasumska

Також Ольга Сумська поділилася чарівним фото із донькою, де Антоніна Паперна ще дитина. Зіркова мати також наголосила, що її дитина виросла талановитою. «Виросла красунею, дуже талановита!» – додала вона.

Окремо Ольга Сумська висловилася про свою молодшу дочку Ганну Борисюк. Вона поділилася власним досвідом, як їй вдалося прийняти те, що донька вже виросла та почала будувати власне життя.

Ольга Сумська зі своєю донькою Ганною Борисюк
Ольга Сумська зі своєю донькою Ганною Борисюк
фото: Іnstagram.com/olgasumska

«Зазвичай це відбувається зненацька… Ось доця була з вами, а потім раз – і вже зі своїм коханим… Просто прийняти це! Якщо донька знайшла себе – це щастя! Треба радіти! А от якщо прийшла з милим до вас – трохи інша розмова… Найголовніше – живіть своє життя, займайтесь улюбленою справою, а діти вже вилетіли з гнізда…», – порадила акторка.

Як розповідав «Главком», першим чоловіком Ольги Сумської став актор Євген Паперний, старший за неї на 16 років. У пари 1 червня 1990 року народилася донька Антоніна. Шлюб пари тривав близько пʼяти років. Донька Сумської Антоніна Паперна є акторкою, з дітьми та чоловіком, актором Володимиром Ягличем, мешкає у РФ.

Ольга Сумська позує зі своїми доньками
Ольга Сумська позує зі своїми доньками
фото з відкритих джерел

Ольга Сумська пішла від першого чоловіка та одружилася з актором Віталієм Борисюком. Зголом в Ольги Сумської народилася друга донька Ганна. 

До слова, старша дочка української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна цього року зіграла у серіалі в Росії.  Це не перша роль Антоніни Паперної у російських фільмах. Вона також знялася у чотирисерійній російській мелодрамі «Холодна страва». Відомо, що Паперна у 2015 році закінчила московський театральний інститут імені Бориса Щукіна і того ж року почала працювати у Першій Студії Вахтангівського театру.

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Теги: Ольга Сумська Антоніна Паперна акторка діти дочка росія

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