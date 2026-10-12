Народна депутатка Юлія Яцик скасувала весілля із військовим

Юлія Яцик розкрила сімейні драми під час стосунків із колишнім нареченим

Народна депутатка Юлія Яцик мала вийти заміж за військового Олександра Ігнатьєва. Однак весілля не сталося, нардепка повідомила про скасування свята та розкрила причину розриву з нареченим. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Яцик у Facebook.

Весілля Юлії Яцик мало відбутися 10 жовтня, про яке вона мріяла з дитинства. Проте нині цей день жінка називає не найщасливішим у своєму житті, а вирішальним.

Близько чотирьох років Юлія Яцик перебувала у стосунках із полковником однієї з бригад ЗСУ, військовим Олександром Ігнатьєвим, з яким публікувала спільні дописи, називаючи його «коханим» та своїм «чоловіком». За словами нардепки, вона вчасно побачила істину та зрозуміла, що їхні стосунки приречені, а її сподівання на зміни є марними.

Юлія Яцик зауважила, що їй було складно відмовитися від коханого, адже разом із ним вона втратила «цілий світ». Як пояснила колишня наречена, у стосунках із боку чоловіка вона не відчувала захисту від його колишньої дружини та його родичів.

Юлія Яцик з Олександром Ігнатьєвим у 2023 році фото: Юлія Яцик/Facebook

«Чоловік, готовий до створення сім'ї, приносить у неї зрілість, відповідальність і захист для своєї жінки. Якщо цього немає – цей шлюб приречений стати для неї добровільною пасткою, в якій тебе поступово знецінюють, доки ти не втратиш себе повністю, догоджаючи чиїмось забаганкам та заслужуючи їх любов. Я виходжу з цієї історії з кришталево чистою совістю перед Богом і перед собою», – зазначила вона.

Юлія Яцик мала вийти заміж за військового Олександра Ігнатьєва фото: Юлія Яцик/Facebook

Юлія Яцик також розповіла про проблеми з колишньою дружиною її нареченого, яка не хотіла з ним розлучатися. А також про те, як допомагала його дітям від попереднього шлюбу, родині та ставала разом із ним проти ворогів.

«Я віддала цим стосункам максимум любові, турботи та підтримки, часто навіть за межами можливого (так, не тільки коханому, а саме стосункам, у яких були його родина, колишня, родичі, друзі, я допомагала заради нього, вороги, які автоматом ставали моїми ворогами.) Я відчайдушно намагалась заслужити любов його самого, заспокоїти колишню, навіть живучи з іншим, була проти розлучення, бо боялась втрати 15 млн у разі смерті чоловіка і шантажувала дітьми у разі затримки ним виплат, його дітей (організовувати подорожі, відпочинки, дарувати подарунки, кишенькові гроші, проводити час разом, допомагати зі вступами і навчанням, та все було марно», – висловилася Яцик.

Юлія Яцик публікувала у соцмережах спільні дописи із військовим Олександром Ігнатьєвим фото: Юлія Яцик/Facebook

За словами депутатки, прихильності з боку родини чоловіка вона так і не отримала. Вона також заговорила про межі між минулим військового та їхнім спільним життям.

«Через модель «розлучення нічого не значить, бо ми все одно одна родина (і не важливо, що у мами є бойфренд, у тата Юля), змушувала мене жити на узбіччі чужої родини останні роки. Та найголовніше в тому, що мій чоловік теж вважав це все невинними підлітковими жартами і не вибудував ні меж нашої нової родини, ні хоча б просто поважливого ставлення до своєї обраниці. Звісно, загроза стати «поганим батьком» через виховання дітей страшніша, ніж знецінені коханої», – пояснила жінка.

Юлія Яцик перебувала у стосунках із військовим Олександром Ігнатьєвим фото: Юлія Яцик/Facebook

Проте Юлія Яцик не шкодує про свою підтримку, однак врешті обрала себе. Вона пояснила, що скасоване весілля «стало останнім кроком, коли чоловік знову обрав не її»

«Тому я обираю себе! Свою гідність. Обираю свій внутрішній спокій, дуже мудрого і безумовно підтримуючого мене по-дорослому і по-чоловічому свого сина та свій дім, де панують щирість, правила, вихованість, охайність і взаємоповага», – додала нардепка.

Яцик також зауважила, що скасоване весілля для неї виявилося не втратою, а порятунком, благословенням і порятунком від «фатальної помилки».

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» народна депутатка Юлія Яцик розповідала про прични свого виходу із партії «Слуга народу». Вона рощповідала, що юридичною перешкодою для її членства у провладній партії стала робота у теробороні. Депутатка також розповіла, що була незгодна з деякими рішеннями керівництва партії, а також у неї був конфлікт з представниками «Слуги народу» в Запорізькій області.