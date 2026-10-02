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Голлівудську акторку звинувачено у насильстві над 12-річним сином: деталі скандалу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Голлі Беррі є лауреаткою Оскару, Золотого глобуса та Еммі
фото: Іnstagram.com/halleberry

Суд заборонив акторці Голлі Беррі наближатися до сина ближче, ніж на 91 метр

Колишній чоловік голлівудської акторки Голлі Беррі, Олів'є Мартінес, звинуватив її у насильстві над їхнім 12-річним сином. Справа дійшла до суду. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Як стверджує Олів'є Мартінес, під час однієї зі сварок із сином Голлі Беррі повалила його на підлогу та почала душити зі словами «Хто тепер головний?». За словами ексчоловіка актриси, подібні інциденти були не поодинокими. Тому чоловік звернувся до суду, щоб отримати опіку над сином.

Суд розглянув звернення чоловіка Голлі Беррі та заборонив акторці певний час наближатися до Олів'є Мартінеса із сином ближче, ніж на 91 метр. Бачитися із сином Беррі зможе лише у визначені дні. Зокрема, по чотири години на тиждень. Зустрічі будуть можливі у понеділок, вівторок, суботу та неділю.

Голлі Беррі має двох дітей
Голлі Беррі має двох дітей
фото: Іnstagram.com/halleberry

Обмежувальний припис, який передбачає ці заборони, діятиме до кінця жовтня, поки не відбудеться офіційне слухання справи. За словами адвокатки акторки, Марини Бек, її клієнтка заперечує обвинувачення у свій бік. «Сказати, що це звернення абсолютно безпідставне й свідомо вводить в оману – це ще м’яко сказано. На щастя, Голлі звикла до такої обурливої поведінки з боку пана Мартінеса, і хоча вона глибоко засмучена, але все ж не дозволить цьому завадити їй боротися за інтереси Масео та забезпечувати його любов’ю й підтримкою, яких він потребує», – сказала адвокатка.

Голлівудську акторку звинувачено у насильстві над 12-річним сином: деталі скандалу фото 1
фото: Іnstagram.com/halleberry

Як відомо, Голлі Беррі та Олів'є Мартінес одружилися у липні 2013 року, однак у 2015 році розійшлися. Розлучитися парі вдалося лише три роки тому. Процес розлучення тривав вісім років. Причиною стали сімейні проблеми.

Зокрема, суд зобов'язав Голлі Беррі виплачувати чоловіку аліменти в розмірі 8000 дол тис. на місяць. Також акторці було призначено окремі виплати, які становили 4,3% від будь-якого доходу, ця сума перевищує 2 млн дол. До слова актриса також має доньку від іншого шлюбу.

Голлі Беррі є лауреаткою премій Оскар, Золотий глобус та Еммі, має зірку на Голлівудській алеї слави. Відома за стрічками «Бал монстрів», «Познайомтесь із Дороті Дендрідж», саме ці роботи принесли їй визнання. 

Нагадаємо, дружина українського ведучого В'ячеслава Гармаша, режисерка та акторка Ярослава Гармаш повідомила про насильство з боку чоловіка. Жінка поділилася кадрами побиття та новиною про розлучення. За словами жінки, вона довго мовчала про те, що відбулося в її родині, але наважилася поділитися своєю історією.

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Теги: суд США діти домашнє насильство акторка

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