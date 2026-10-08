Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Семирічна гімнастка зі Львова встановила унікальний рекорд України (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Лана Вєтрова з Регіною Абрамовою та ї тренеркою
фото: Вєтрова Лана/Facebook

Регіна Абрамова вшосте вписала своє ім’я в історію рекордів України

Семирічна гімнастка Регіна Абрамова встановила новий рекорд України. Юна спортсменка присвятила своє досягнення тренерці. Деталями рекорду поділилася керівниця Національного реєстру рекордів України, передає «Главком».

За словами Лани Вєтрової, Регіна Абрамова виконала одну з найпідступніших вправ у спортивній гімнастиці. Вона зробила а в безперервному режимі найбільшу кількість підйомів розгином на перекладині, а саме 101 раз.

«Однієї сили рук тут замало – потрібна абсолютна координація всього тіла. Виконати такий елемент один раз – уже випробування для м’язів плечей, пресу, спини, рук… А виконати 101 повторення поспіль – це робота на межі можливостей», – запевнила Лана Вєтрова.

Зʼясувалося, це не перший рекорд Регіни Абрамової. Вона вшосте встановлює власний рекорд. Ба більше, її досягнення ще ніхто не зміг перевершити. «Багато разів маленькій гімнастці було дуже важко, але жодного разу я не чула, щоб вона про це сказала вголос. Це вже шостий рекорд Регіни Абрамової, і жодне з її досягнень досі ніхто не наважився перевершити. Так розпочинається великий шлях маленької львів’янки до найбільших перемог, яких вона обов’язково досягне разом зі своєю висококласною тренеркою», – зазначила керівниця Національного реєстру рекордів.

Регіна Абрамова присвятила свій рекорд тренеці Оксані Хандозі. Жінка розчулилася, коли її виховання досягає бажаного результату та вкотре встановили національний рекорд.

Нагадаємо, семирічний українець Філіп Нагорний встановив п'ять національних рекордів України за місяць у різних країнах світу. Такі досягнення не демонстрував жоден юний спортсмен в історії дитячого спорту. До цього досягнення він готувався протягом трьох років. Спортсмен також встановлював свої рекорди у період з 4 липня 2026 року по 5 серпня 2026 року і різних країнах світу.

Читайте також:

Теги: діти спортивна гімнастика рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зерно дорожчає через посуху й перебої в Чорному морі
Ціни на їжу злетіли: у світі зафіксували рекорд за три роки
9 вересня, 05:45
Пілотні групи відкривають лише в тих закладах, де є всі необхідні умови для перебування найменших дітей
У столичних дитсадках з'явилися перші групи для дітей від шести місяців
10 вересня, 22:50
Після фотосесії із сомом рибалка відпустила його назад у річку
У Польщі жінка зловила гігантського сома довжиною в кілька метрів (фото, відео)
15 вересня, 15:15
У Каліфорнії дизельне пальне коштує вже понад $8 за галон
Ціни на дизель у США побили історичний рекорд
20 вересня, 00:10
Аль Пачіно та Нур Альфаллах вкотре показалися разом після новини про розрив стосунків
86-річний Аль Пачіно показався на публіці з 32-річною матір’ю свого сина (фото)
22 вересня, 13:41
Забіг Андрія Гречаного тривав понад шість годин
Полтавський рятувальник встановив рекорд України (фото)
25 вересня, 12:59
Мельникова і Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Путіна та його війни проти України
Росія везе на Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики двох путіністок: деталі скандалу
19 вересня, 13:44
Брітні Спірс має двох синів Шона Престона і Джейдена Джеймсома
Брітні Спірс зустрілася із дорослими синами попри складні стосунки: деталі сімейного конфлікту
Сьогодні, 14:35
Затримання викладача вокалу
У Полтаві викладач вокалу, який ґвалтував дітей під час приватних занять, отримав вирок
Вчора, 16:43

Життя

Семирічна гімнастка зі Львова встановила унікальний рекорд України (фото)
Семирічна гімнастка зі Львова встановила унікальний рекорд України (фото)
Киянка розповіла про недоліки та переваги життя у Братиславі
Киянка розповіла про недоліки та переваги життя у Братиславі
«Я не здаюся». 103-річний офіцер Другої світової війни поділився секретами довголіття
«Я не здаюся». 103-річний офіцер Другої світової війни поділився секретами довголіття
87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото)
87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото)
Дональд Трамп залицявся до принцеси Діани. Британська преса розкопала подробиці
Дональд Трамп залицявся до принцеси Діани. Британська преса розкопала подробиці
Знімає TikTok та подорожує світом. 90-річна мешканка Рівненщини відзначила ювілей
Знімає TikTok та подорожує світом. 90-річна мешканка Рівненщини відзначила ювілей

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
90K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
72K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua