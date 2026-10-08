Семирічна гімнастка зі Львова встановила унікальний рекорд України (фото)

Регіна Абрамова вшосте вписала своє ім’я в історію рекордів України

Семирічна гімнастка Регіна Абрамова встановила новий рекорд України. Юна спортсменка присвятила своє досягнення тренерці. Деталями рекорду поділилася керівниця Національного реєстру рекордів України, передає «Главком».

За словами Лани Вєтрової, Регіна Абрамова виконала одну з найпідступніших вправ у спортивній гімнастиці. Вона зробила а в безперервному режимі найбільшу кількість підйомів розгином на перекладині, а саме 101 раз.

«Однієї сили рук тут замало – потрібна абсолютна координація всього тіла. Виконати такий елемент один раз – уже випробування для м’язів плечей, пресу, спини, рук… А виконати 101 повторення поспіль – це робота на межі можливостей», – запевнила Лана Вєтрова.

Зʼясувалося, це не перший рекорд Регіни Абрамової. Вона вшосте встановлює власний рекорд. Ба більше, її досягнення ще ніхто не зміг перевершити. «Багато разів маленькій гімнастці було дуже важко, але жодного разу я не чула, щоб вона про це сказала вголос. Це вже шостий рекорд Регіни Абрамової, і жодне з її досягнень досі ніхто не наважився перевершити. Так розпочинається великий шлях маленької львів’янки до найбільших перемог, яких вона обов’язково досягне разом зі своєю висококласною тренеркою», – зазначила керівниця Національного реєстру рекордів.

Регіна Абрамова присвятила свій рекорд тренеці Оксані Хандозі. Жінка розчулилася, коли її виховання досягає бажаного результату та вкотре встановили національний рекорд.

Нагадаємо, семирічний українець Філіп Нагорний встановив п'ять національних рекордів України за місяць у різних країнах світу. Такі досягнення не демонстрував жоден юний спортсмен в історії дитячого спорту. До цього досягнення він готувався протягом трьох років. Спортсмен також встановлював свої рекорди у період з 4 липня 2026 року по 5 серпня 2026 року і різних країнах світу.