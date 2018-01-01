Кендалл Дженнер стала героиней февральского номера Harper's Bazaar.

22-летняя звезда дала откровенное интервью, в котором рассказала о проблемах со здоровьем. Как оказалось, известность обошлась Кендалл очень дорого. Постоянный стресс на работе, нападки хейтеров и общественное давление совершенно ее измучили: у девушки начались панические атаки. [READ_MORE] «Я часто просыпаюсь среди ночи



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Кендалл Дженнер стала героиней февральского номера Harper's Bazaar.

22-летняя звезда дала откровенное интервью, в котором рассказала о проблемах со здоровьем. Как оказалось, известность обошлась Кендалл очень дорого. Постоянный стресс на работе, нападки хейтеров и общественное давление совершенно ее измучили: у девушки начались панические атаки.

«Я часто просыпаюсь среди ночи с паническими атаками. Трудно назвать одну причину, почему они появились. Нашему миру не хватает любви. Например, в социальных сетях люди пишут друг другу ужасные вещи. Тяжело сохранять позитив после прочитанного», — призналась Кендалл.

Она также рассказала об издержках модельной профессии. По словам юной знаменитости, ей, как и всем остальным девушкам, приходилось долго идти к тому пьедесталу, на котором она сейчас находится. Модель ходила по всем кастингам, договаривалась с фотографами, работала по 24 часа и не получала поблажек, несмотря на звездное происхождение.

Говоря о нападках со стороны недоброжелателей: недавно Кендалл раскритиковали после появления на церемонии «Золотой глобус». Хейтеры стали придираться к несовершенствам кожи модели, которые были заметны, несмотря на плотный слой косметики. В свою очередь Кендалл призвала девушек не стесняться своей внешности и получила массу поддержки со стороны пользователей.

Джерело: graziamagazine.ru