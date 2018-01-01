Порошенко заявил, что в Украине будет сниматься 120 фильмов в год

Президент считает, что количество отечественных фильмов вырастет в четыре раза

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что увеличение государственного финансирования кино приведет к тому, что в нашей стране ежегодно будет выпускаться более 120 фильмов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. Поводом для такой публикации стал международный успех отечественного фэнтези «Сторожевая застава». Этот

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Сторожевая застава

Президент считает, что количество отечественных фильмов вырастет в четыре раза

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что увеличение государственного финансирования кино приведет к тому, что в нашей стране ежегодно будет выпускаться более 120 фильмов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Поводом для такой публикации стал международный успех отечественного фэнтези «Сторожевая застава». Этот фильм будет показываться в 19 странах.

Напомним, в 2017 году в кинотеатральный прокат вышло 34 украинских фильма. Наиболее кассовыми из них стали «Сторожевая застава», «Dzidzio Контрабас» и «Киборги». Сейчас на широких экранах успешно показывается эротическая комедия «Свингеры».

Ранее мы писали, что годовой объем госфинасирования украинского кино в 2018 году составляет около половины одного рядового голливудского блокбастера.