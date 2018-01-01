  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Порошенко заявил, что в Украине будет сниматься 120 фильмов в год

    Президент считает, что количество отечественных фильмов вырастет в четыре раза
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что увеличение государственного финансирования кино приведет к тому, что в нашей стране ежегодно будет выпускаться более 120 фильмов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. Поводом для такой публикации стал международный успех отечественного фэнтези «Сторожевая застава». Этот
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 10:28
    • Розсилка
    Сторожевая застава
    Сторожевая застава

    Президент считает, что количество отечественных фильмов вырастет в четыре раза

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что увеличение государственного финансирования кино приведет к тому, что в нашей стране ежегодно будет выпускаться более 120 фильмов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

    Поводом для такой публикации стал международный успех отечественного фэнтези «Сторожевая застава». Этот фильм будет показываться в 19 странах.

    01

    Напомним, в 2017 году в кинотеатральный прокат вышло 34 украинских фильма. Наиболее кассовыми из них стали «Сторожевая застава», «Dzidzio Контрабас» и «Киборги». Сейчас на широких экранах успешно показывается эротическая комедия «Свингеры».

    Ранее мы писали, что годовой объем госфинасирования украинского кино в 2018 году составляет около половины одного рядового голливудского блокбастера.  

    Читайте також
    Петро Порошенко кино украинский фильм украинское кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ