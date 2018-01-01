Порошенко: Україна зніматиме понад 120 фільмів на рік за державні кошти
- Вчора, 23:54
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Президент впевнений, що на український кінематограф чекає яскраве майбутнє
Президент Петро Порошенко запевняє, що завдяки державній підтримці в Україні зніматимуть понад 120 фільмів на рік.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Збільшивши державне фінансування кінематографу, ми заклали основи для того, щоб робити за рік понад 120 фільмів. Впевнений, на український кінематограф чекає яскраве майбутнє», - написав Порошенко.
Він також зазначив, що права на український фільм-фентезі «Сторожова Застава» придбали 27 країн.
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