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    Культура

    Порошенко: Україна зніматиме понад 120 фільмів на рік за державні кошти

    Президент впевнений, що на український кінематограф чекає яскраве майбутнє
    Президент Петро Порошенко запевняє, що завдяки державній підтримці в Україні зніматимуть понад 120 фільмів на рік. Про це він написав у своєму Facebook. «Збільшивши державне фінансування кінематографу, ми заклали основи для того, щоб робити за рік понад 120 фільмів. Впевнений, на український кінематограф чекає яскраве майбутнє»,
    • Вчора, 23:54
    • Розсилка

    Президент впевнений, що на український кінематограф чекає яскраве майбутнє

    Президент Петро Порошенко запевняє, що завдяки державній підтримці в Україні зніматимуть понад 120 фільмів на рік.

    Про це він написав у своєму Facebook.

    «Збільшивши державне фінансування кінематографу, ми заклали основи для того, щоб робити за рік понад 120 фільмів. Впевнений, на український кінематограф чекає яскраве майбутнє», - написав Порошенко.

    Він також зазначив, що права на український фільм-фентезі «Сторожова Застава» придбали 27 країн.

    Також читайте інтерв’ю «Главкома»: Режисер Ахтем Сеітаблаєв: Так, фільм «Кіборги» - це пропаганда. Пропаганда здорового глузду і смаку

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