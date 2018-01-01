«Низькопробна підробка»: у Порошенка відреагували на «звернення до ФСБ»

За версією Адміністрації президента, інформація грузинського телеканалу «носить явно замовний з боку країни агресора характер»

В Адміністрації президента стверджують, що оприлюднені «документи» від імені Петра Порошенка щодо начебто обіцянки ФСБ не діяти проти інтересів Росії у 2007 році є «низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії «Руставі-2» спецслужбою Росії». Про це повідомили в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

За версією Адміністрації президента, інформація грузинського телеканалу «носить явно замовний з боку країни агресора характер»

В Адміністрації президента стверджують, що оприлюднені «документи» від імені Петра Порошенка щодо начебто обіцянки ФСБ не діяти проти інтересів Росії у 2007 році є «низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії «Руставі-2» спецслужбою Росії».

Про це повідомили в Адміністрації президента.

«Прес-служба Адміністрації президента звертається до ЗМІ з проханням не поширювати фейкову інформацію, що носить явно замовний з боку країни агресора характер», - заявили в заяві Адміністрації президента.

У матеріалах ЗМІ зокрема було зазначено, що Порошенко регулярно відвідує Санкт-Петербург, де проживають батьки дружини його сина Олексія.

«Найкрасномовніше про провал ФСБ свідчить факт, який легко перевірити. Олексій Порошенко одружився у Києві у вересні 2013 року, тому у старшого сина Петра Порошенка у 2007 році не було дружини», додають у Порошенка.

Нагадаємо, 13 січня грузинський телеканал «Руставі-2» опублікував «копії звернень» до Федеральної служби безпеки РФ, датовані лютим 2007 року, в яких начебто Петро Порошенко обіцяє не діяти проти інтересів Росії.

Грузинський телеканал «Руставі-2» - одне з найпопулярніших грузинських ЗМІ, новина про «лист» до ФСБ — головна на сайті каналу. Коментарі до матеріалу дають, зокрема, і представники «Руху нових сил» Саакашвілі.